Médicos del PAMI denunciaron un recorte del 52% de sus sueldos

pami david litvinchuk David Litvinchuk es el titular de PAMI Mendoza.

"Trabajamos todo el comienzo de mes bajo una modalidad sin saber que los honorarios ya se nos habían recortado", denunciaron los profesionales, quienes también señalaron que su trabajo incluye atención constante por WhatsApp para recetas y consultas, sin ningún tipo de remuneración adicional. Además, pidieron no revelar su identidad por temor a consecuencias laborales por hablar del tema.

Quejas por los contratos con PAMI

Los profesionales describieron los contratos con PAMI como inestables, donde el organismo "se arroga la facultad de cambiar las reglas de juego unilateralmente". En este caso, la medida fue aplicada con retroactividad al 1 de abril, "esto significa que trabajamos todo el comienzo de mes bajo una modalidad sin saber que los honorarios ya se nos habían recortado".

Los médicos también destacaron que el trabajo incluye tareas no remuneradas como la atención constante vía Whatsapp para recetas y consultas.

Impacto en los afiliados y en el sistema de salud

El problema no solo afecta a los profesionales, sino que pone en riesgo la atención de los jubilados, según explicaron las fuentes consultadas. Por varios motivos. El primero de ellos es la deserción de profesionales que consideran renunciar o pasarse al sistema de "médico prescriptor" (donde pueden cobrar la consulta, lo que dejará descubierta la atención a la obra social que tiene 5.405.216 afiliados a nivel nacional.

A esto se suma la decisión de PAMI de quitar el 100% de la cobertura en medicamentos a sus afiliados, medida que tuvo que ser frenada por la Justicia.

Y como tercer y último punto, los médicos aludieron que la falta de profesionales de cabecera derivará a los pacientes a los hospitales públicos, "los cuales ya se encuentran desbordados y chicos para la demanda actual".

El paro nacional de 72 horas de médicos de PAMI

Desde la organización sindical Appamia (Asociación de Profesionales de la Salud), llamaron a un paro nacional por 72 horas desde este lunes.

"Rechazamos enérgicamente la resolución espuria e inconsulta dictada el 9 de abril por el PAMI. No vamos a permitir que el ajuste recaiga sobre nuestro trabajo ni sobre la salud de los afiliados", informaron.

paro 72 horas medicos La organización sindical Appamia (Asociación de Profesionales de la Salud) anunció un paro de 72 horas.

"Pretenden reducir nuestros ingresos en un 52,5% afectando de manera brutal el sustento de quienes sostenemos diariamente la atención médica. La continuidad y calidad de la atención primaria de la salud están seriamente amenazadas. El plan de acción es para este lunes 13, martes 14 y miércoles 15 un paro total de actividades. De no recibir una respuesta positiva e inmediata, la medida se profundizará por tiempo indeterminado", advirtieron desde el gremio.