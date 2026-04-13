Médicos del PAMI denunciaron un recorte del 52% de sus sueldos

eMédicos de cabecera que atienden por PAMI anunciaron un paro nacional de 72 horas desde este lunes después de una resolución de la obra social que consideraron que recorta sus ingresos de manera intempestiva. En Mendoza profesionales consultados explicaron que no habrá un paro general de actividades, pero sí reducirán el número de atenciones y otros sólo garantizarán las recetas. El motivo de esta diferenciación con respecto a otras provincias es el temor a posibles represalias.
La comunicación del cambio del modelo retributivo de los médicos fue dada a conocer por el organismo el jueves 9 de abril pero con vigencia desde el miércoles 1. Anteriormente, los honorarios se componían de un valor por cápita (cantidad de afiliados asignados) más ítems adicionales por formación médica continua y por consultas extras realizadas (como primera consulta, visita domiciliaria, entre otras). Ahora, con el nuevo esquema, PAMI aumentó el valor de la cápita por afiliado de $900 a $2.100, pero eliminó todos los demás ítems.
Un médico explicó a Diario UNO que tiene 760 afiliados a cargo cobraba entre $2.000.000 y $2.400.000 (sumando los ítems). Con el nuevo sistema, pasará a percibir aproximadamente $1.400.000, casi $1.000.000 menos. Para comparar con lo que reciben por otras obras sociales, una de las fuentes consultadas explicó que una consulta por OSDE es pagada en $28.000 y particular $50.000.
"Trabajamos todo el comienzo de mes bajo una modalidad sin saber que los honorarios ya se nos habían recortado", denunciaron los profesionales, quienes también señalaron que su trabajo incluye atención constante por WhatsApp para recetas y consultas, sin ningún tipo de remuneración adicional. Además, pidieron no revelar su identidad por temor a consecuencias laborales por hablar del tema.
Quejas por los contratos con PAMI
Los profesionales describieron los contratos con PAMI como inestables, donde el organismo "se arroga la facultad de cambiar las reglas de juego unilateralmente". En este caso, la medida fue aplicada con retroactividad al 1 de abril, "esto significa que trabajamos todo el comienzo de mes bajo una modalidad sin saber que los honorarios ya se nos habían recortado".
Los médicos también destacaron que el trabajo incluye tareas no remuneradas como la atención constante vía Whatsapp para recetas y consultas.
Impacto en los afiliados y en el sistema de salud
El problema no solo afecta a los profesionales, sino que pone en riesgo la atención de los jubilados, según explicaron las fuentes consultadas. Por varios motivos. El primero de ellos es la deserción de profesionales que consideran renunciar o pasarse al sistema de "médico prescriptor" (donde pueden cobrar la consulta, lo que dejará descubierta la atención a la obra social que tiene 5.405.216 afiliados a nivel nacional.
A esto se suma la decisión de PAMI de quitar el 100% de la cobertura en medicamentos a sus afiliados, medida que tuvo que ser frenada por la Justicia.
Y como tercer y último punto, los médicos aludieron que la falta de profesionales de cabecera derivará a los pacientes a los hospitales públicos, "los cuales ya se encuentran desbordados y chicos para la demanda actual".
El paro nacional de 72 horas de médicos de PAMI
Desde la organización sindical Appamia (Asociación de Profesionales de la Salud), llamaron a un paro nacional por 72 horas desde este lunes.
"Rechazamos enérgicamente la resolución espuria e inconsulta dictada el 9 de abril por el PAMI. No vamos a permitir que el ajuste recaiga sobre nuestro trabajo ni sobre la salud de los afiliados", informaron.
"Pretenden reducir nuestros ingresos en un 52,5% afectando de manera brutal el sustento de quienes sostenemos diariamente la atención médica. La continuidad y calidad de la atención primaria de la salud están seriamente amenazadas. El plan de acción es para este lunes 13, martes 14 y miércoles 15 un paro total de actividades. De no recibir una respuesta positiva e inmediata, la medida se profundizará por tiempo indeterminado", advirtieron desde el gremio.