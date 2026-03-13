Las ópticas suspendieron la atención a jubilados de PAMI por falta de pago

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"Están con 5 meses de atraso, por lo menos. Ya estamos a 13 de marzo y todavía los pagos no se han realizado", se quejó Videla.

Según lo que precisó, las ópticas han tenido que sacar préstamos para afrontar los gastos que ya pagaron y las cosas que aún tienen pendientes de pagar porque los laboratorios, los talleres y los profesionales siguen trabajando más allá de que PAMI pague o no.

"Hay ópticas donde PAMI representa el 5 o 10% de lo que facturan en el mes, y hay otras donde representa el 80%. Pero en este caso el pago no ha sido efectuado para ninguna de las ópticas", destacó Videla.

Pese a la suspensión, el titular de la cámara aclaró que los trabajos ya pactados y pagados con los pacientes se completarán.

El beneficio que tenían los jubilados de PAMI en ópticas

El PAMI cubre una vez al año y sin cargo un par de lentes para ver de cerca y otro para ver lejos, o un par de lentes bifocales por año prestacional.

Para poder acceder a este servicio, el PAMI explica en su página web que el médico oftalmólogo debe realizar a mano una orden por anteojos con la graduación correspondiente y justificación. La óptica será de libre elección en el territorio nacional.

La documentación que se necesita para acceder al "Programa Anteojos" es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Orden médica electrónica (OME) de un médico especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta (OME) tiene 150 días de validez. (No impresa - on line)

Escala FIN para el uso de bifocales por primera vez: se solicita a criterio de cada agencia. Hay que tener en cuenta que, si el afiliado no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

Programa "Anteojos por vía de excepción"

PAMI brinda de forma excepcional anteojos aún cuando no haya pasado un año desde la última solicitud. El trámite lo podrá realizar el afiliado o cualquier allegado. Las situaciones extraordinarias son las siguientes:

Robo

Extravío y rotura

Glaucoma

Cambio de graduación

Cirugía quirúrgica

ANSES, JUBILADOS (2)

La documentación para acceder a esta prestación es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Prescripción oftalmológica de un médico de PAMI (orden manual), extendida a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de la firma del profesional y número de matrícula (tiene 150 días de validez) (no impresa - on line)

Declaración Jurada, solo en los casos que el pedido de reposición es por robo / hurto / extravío

Resumen de historia clínica oftalmológica

Dónde se realiza el trámite

Para el "Programa Anteojos" el afiliado deberá solicitar los elementos ópticos directamente en la óptica con la indicación OME del médico oftalmólogo tratante (de cartilla). La OME está plasmada en sistema y ambos prestadores tienen acceso a ella por lo cual no es necesario imprimirla. No es necesario concurrir a la Agencia ya que puede elegir entre las ópticas de la cartilla PAMI. La óptica es de libre elección dentro del territorio nacional.

Mientras que para el programa "Anteojos por vía de excepción", una vez que el oftalmólogo realice la orden manuscrita el afiliado deberá dirigirse a la Agencia/UGL para que se emita la nueva OME. Luego podrá concurrir a la óptica de cartilla de libre elección.