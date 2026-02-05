PAMI les entrega a los jubilados 5 elementos esenciales y sin costo durante el 2026

PAMI PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

Los 5 elementos que PAMI entrega sin costo durante el 2026

Los 5 artículos que PAMI distribuirá sin costo a los jubilados y pensionados afiliados durante el 2026 son:

Colchón antiescaras

Inodoro portátil

Trapecio

Anteojos

Pañales y apósitos descartables

Para acceder a estos insumos, el requisito principal consiste en contar con una Orden Médica Electrónica. La OME del PAMI es un sistema digital utilizado por médicos de cabecera y especialistas para prescribir prácticas, estudios complementarios (laboratorio, imágenes), derivaciones y elementos como los accesorios (colchones, inodoros, trapecios), anteojos recetados y pañales.

Pami-pañales-gratis El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) garantiza la entrega mensual de pañales y apósitos en todo el país, sin costo y puerta a puerta.

Colchón antiescaras, inodoro portátil y trapecio: cómo solicitar estos accesorios en PAMI

PAMI provee los siguientes elementos gratis para aquellos jubilados y pensionados que los necesiten tener:

Colchón antiescaras : consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.

: consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras. Inodoro portátil : consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades.

: consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades. Trapecio: consiste en la provisión de un elemento diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama, a levantarse o facilitar los cambios posturales

El trámite podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a, familiar o lo puede iniciar el médico si está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica.

Esta es la documentación a presentar

Para acceder a los "Accesorios" (colchones, inodoros, trapecios), se debe presentar la Orden Médica electrónica (OME).

En el caso de no contar con la OME (Orden Médica electrónica), se deberán cumplir los siguientes requisitos impuestos por el PAMI:

Documento Nacional de Identidad

Orden manual de médico/a de cabecera o especialista

Resumen de historia clí­nica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada

Este es un trámite web. Podés realizarlo desde tu celular, tablet o computadora.

PAMI-Constancia-de-Afiliación-Negativa-1 La Orden Médica Electrónica (OME) de PAMI es un sistema digital utilizado por médicos de cabecera y especialistas para prescribir prácticas, estudios complementarios (laboratorio, imágenes), derivaciones y elementos como pañales.

Lentes gratis del PAMI

El PAMI cubre una vez al año y sin cargo un par de lentes que son para ver de cerca y otro para ver de lejos o, un par de lentes bifocales por año prestacional. A esto y de forma excepcional, la obra social de los jubilados y pensionados les otorga otros anteojos aún cuando no haya pasado un año desde la última solicitud por vía de excepción.

La documentación para acceder a esta prestación es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Prescripción oftalmológica de un médico de PAMI (orden manual), extendida a nombre de la persona afiliada, donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de la firma del profesional y número de matrícula (tiene 150 días de validez) (no impresa - on line)

Declaración Jurada, solo en los casos que el pedido de reposición es por robo / hurto / extravío

Resumen de historia clínica oftalmológica

PAMI entrega pañales gratis y a domicilio

La entrega de los Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D) para afiliados se realiza directamente en el lugar de residencia declarado en PAMI e incluye el insumo de pañales y apósitos. Esta modalidad de entrega puerta a puerta es más cómoda, simplifica los trámites y elimina intermediarios.

En esta ocasión, no necesitás presentar receta electrónica y la provisión es de 30, 60 y 90 unidades según el nivel de incontinencia. Si necesitás más de 90 unidades, tu solicitud será evaluada por Nivel Central de PAMI.

Es muy importante saber que la Orden Médica Electrónica tiene una vigencia de 6 meses, entonces para continuar recibiendo los pañales en el domicilio sin interrupciones, el afiliado debe pedirle al médico de cabecera que genere una nueva OME antes de su vencimiento.

Otros datos a tener en cuenta: