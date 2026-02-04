Confirman la visita del presidente Javier Milei a Mendoza el próximo 18 de febrero

Milei realizará una caravana por distintos puntos de Mendoza, en el marco del Tour de la Gratitud que está haciendo por todo el país. Uno de los puntos obligados y de mayor provocación, será Maipú, un municipio históricamente peronista, donde su intendente (Matías Stevanato) busca lograr la mayoría en el Concejo Deliberante. Hoy los votos son ajustados, cada vez que tiene que poner a consideración proyectos importantes para su gestión.