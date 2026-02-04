Fuentes de la Libertad Avanza y del oficialismo en Mendoza dieron a conocer la visita del presidente Javier Milei para el próximo 18 de febrero. Hasta ahora se había barajado la posibilidad, pero la confirmación le llegó al propio gobernador Alfredo Cornejo.
Recorrida por el país
Confirman la visita del presidente Javier Milei a Mendoza el próximo 18 de febrero
Hace algunas horas le llegó la noticia al propio gobernador Alfredo Cornejo que está en modo campaña para hacer una buena elección en los municipios opositores
Milei realizará una caravana por distintos puntos de Mendoza, en el marco del Tour de la Gratitud que está haciendo por todo el país. Uno de los puntos obligados y de mayor provocación, será Maipú, un municipio históricamente peronista, donde su intendente (Matías Stevanato) busca lograr la mayoría en el Concejo Deliberante. Hoy los votos son ajustados, cada vez que tiene que poner a consideración proyectos importantes para su gestión.
En desarrollo.-