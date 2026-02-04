El Quini 6 realiza este miércoles 4 de febrero de 2026 el sorteo 3345, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero
- TRADICIONAL
Esperando resultados.
- LA SEGUNDA
Esperando resultados.
- REVANCHA
Esperando resultados.
- SIEMPRE SALE
Esperando resultados.
- POZO EXTRA
Esperando resultados.
Quini 6: ganadores del sorteo 3344 del domingo 1 de febrero
TRADICIONAL 6 aciertos, esperando resultados.
TRADICIONAL 5 aciertos, esperando resultados.
TRADICIONAL 4 aciertos, esperando resultados.
SEGUNDA 6 aciertos, esperando resultados.
SEGUNDA 5 aciertos, esperando resultados.
SEGUNDA 4 aciertos, esperando resultados.
REVANCHA 6 aciertos, esperando resultados.
SIEMPRE SALE 5 aciertos, esperando resultados.
POZO EXTRA 6 aciertos, esperando resultados.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15