Dónde se venden las prendas de los fardos de ropa importados desde Estados Unidos

"Nosotros trabajamos con personas que nos mandan fardos de Estados Unidos. Tenemos mucha variedad de ropa, deportiva más que nada, es lo que más estamos tratando, lo que más se lleva la gente. Tenemos ropa también para invierno", explicó Ramiro, uno de los comerciantes del lugar.

La lista de precios en estos comercios

Ramiro contó los precios:

Remeras y musculosas : desde $8.000 hasta $15.000 (manga larga)

: desde $8.000 hasta $15.000 (manga larga) Remeras de marcas premium : $25.000

: $25.000 Calzas : $8.000

: $8.000 Pantalones cortos : $9.000

: $9.000 Camisas: $15.000

Los videos de la ropa usada importada de Estados Unidos

Cómo llegan los fardos de ropa a Mendoza

Los fardos de ropa no son una moda nueva en el mundo, pero sí en Argentina. En Chile se venden desde hace tiempo. Y las prendas llegan directamente desde Estados Unidos a Mendoza. "Vendemos ropa usada y nueva, con etiqueta y sin etiqueta, y generalmente tenemos mucho de lo que es outlet, que tienen algún que otro detalle", contó.

Las marcas que manejan son Under Armour, Nike, Adidas, Fila, ropa internacional y original como de Marvel y etiquetas nuevas que no hay en Argentina, entre otras.

Los horarios para ir a comprar

Los horarios son de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 de 16. Aunque Ramiro remarcó que este sábado 7 de febrero en particular harán un horario extendido hasta las 22 porque les llega ropa nueva el viernes.

Otros lugares para conseguir ropa usada barata e importada

Otro negocio de fardos de ropa está ubicado en Maipú sobre el Carril Rodríguez Peña al 4.700. En este caso el kilo lo venden a $20.000.

Juan, dueño de este local, contó en una entrevista en enero a Radio Nihuil que en un viaje a Chile vieron ese modelo de negocio y se pusieron en marcha para realizar lo mismo en la provincia con el objetivo de traer prendas de buena calidad para quienes revenden en ferias o también para uso propio.

La primera modalidad con la que empezaron fue con la venta de fardos de ropa que van desde los $320.000 a los $900.000 dependiendo la calidad y todos pesan 40 kilos.

ropa por kilo maipu emprendimiento 4 Aseguraron que es mucha la gente que compra bolsas y bolsas de ropa en este emprendimiento en Maipú. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Debido a que había muchas personas que no alcanzaban a los valores para comprar un fardo completo, decidieron probar con la venta por kilo con un precio de $20.000 por kilo, sea de la categoría que sea.

Juan detalló que en un kilo pueden entrar entre 5 y 6 remeras, 3 o 4 pantalones, o 2 si son de talles más grandes, y 4 vestidos. "Hay gente que compra bolsas y bolsas de ropa", indicó uno de los emprendedores.

La ropa importada de Estados Unidos, en la mira del mercado tradicional

Referentes del sector del comercio se reunieron la semana pasada con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y le plantearon sus inquietudes por la proliferación de vendedores de ropa usada a precios accesibles, lo que consideran una "competencia desleal".

Entre ellos, Adolfo Trípodi (empresario textil e integrante de la Federación Económica de Mendoza) y Adrián Alín (presidente de la Cámara empresaria de comercio, industria, turismo y servicios de Capital).

adolfo tripodi y adrian alin Adrián Alín y Adolfo Tripodi.

Lo que plantearon es que, de acuerdo a sus versiones, en otros países como Chile esta ropa suele terminar en desiertos cuando no se venden. Acumulada como vienen. Y que eso generaría problemas de contaminación ambiental que les "preocupa".

Además, dijeron que esta ropa es "basura" que es descartada por los países desarrollados. "En un principio los dejaban en África, pero luego fueron prohibidos para defender su propia industria textil", explicó Alín.

Estas prendas descartadas tienen "precio cero en el mundo" y en algunos lugares del planeta, como desiertos, se acumulan en vertederos textiles, según detalló el referente de los comerciantes del centro sobre la importación de fardos de ropa usados de Estados Unidos.