Cómo preparar un perfume casero para que tus prendas de ropa huelan de maravilla

¿Alguna vez has querido que tu ropa tenga perfume fresco y personalizado durante todo el día? Es tu día de suerte, pues tenemos un truco casero para que aprendas a preparar una fragancia para textiles con ingredientes que seguro tienes en el hogar.
El aroma de la ropa es un indicativo de la higiene de una persona. En ocasiones, si tus prendas huelen mal, transmitirás ese olor aunque estés recién duchado. Para que la ropa huela bien hay que tomar ciertos recaudos, lavarla con frecuencia utilizando jabones y suavizantes aromáticos, dejar que se seque al sol y guardarla en armarios limpios.
Un detalle importante para que tus prendas tengan buen aroma es rociarles perfume. Actualmente, existen fragancias para ropa que se pueden comprar en supermercados, y que ayudan a darle un aroma delicioso a cada prenda cuando la sacas del armario.
Sin embargo, en Diario Uno te compartimos una receta para que aprendas a preparar un pefume para ropa casero con productos que son muy fáciles de conseguir y con los que conseguirás que tus prendas huelan siempre de maravilla.
Cómo hacer un perfume para ropa casero
- Agua destilada (90 ml)
- Alcohol de 96º (400 ml)
- Esencia de rosas
Si quieres que tus camisetas y pantalones tengan un aroma dulce, fresco y limpio tienes que preparar este perfume de rosas. Para ello, es importante utilizar una botella con pulverizador, que permite rociar las prendas con el aroma sin que aparezcan manchas.
Lo primero que tienes que hacer es colocar el alcohol en un frasco que tenga pulverizador y luego, añadir algunas gotas de esencia de rosas. La cantidad depende de la intensidad que quieras que tenga el perfume.
Suma el agua destilada y mezcla todo para que los ingredientes se incorporen por completo. Ahora tan solo tienes que rociar tu ropa con este producto, ya sea al guardar las prendas o al usarlas.
Cómo extra puedes perfumar la ropa y luego plancharla. Es un truco efectivo para que el aroma perdure más, aprovechando el calor de la plancha para fijar la fragancia y que se adhiera a las fibras.