Descubrimiento en España podría estar ligado al general más grande de la historia

El contexto del hallazgo sugiere un escenario sumamente violento. Junto al resto animal, aparecieron doce proyectiles esféricos de piedra, munición típica de las catapultas utilizadas por el ejército de Cartago. Todo indica que el animal pereció durante el asalto a este asentamiento íbero, mucho antes de que Roma consolidara su dominio total sobre la región alrededor del año 150 a.C., en una época donde el control del territorio se disputaba con sangre y hierro.

El rastro de los cartagineses en la península

Rafael Martínez Sánchez, autor principal del estudio, señaló la dificultad actual para determinar la especie exacta del animal debido a la falta de ADN conservado. Podría tratarse de un ejemplar asiático, similar a los que usaron monarcas griegos anteriormente, o de la variante africana, hoy extinta, que a menudo preferían los generales púnicos. La datación por radiocarbono situó el evento hace unos 2.250 años, fecha que coincide plenamente con el periodo de máxima hostilidad entre las potencias mediterráneas.

Aunque este animal en particular no formó parte de la columna que cruzó los Alpes en la legendaria marcha hacia Italia, su presencia confirma la magnitud logística de la maquinaria de guerra cartaginesa en España. Este vestigio material sirve ahora como un testigo silencioso de la lucha encarnizada por el control del Mediterráneo y valida los relatos antiguos sobre el despliegue de estas bestias colosales en los campos de batalla ibéricos.