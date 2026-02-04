El país de América Latina que vuelve a estar en la mira de Rusia para construir una planta nuclear

La relevancia de que Argentina vuelva a estar en la mira de Rusia no es solo técnica, sino también estratégica. La energía nuclear representa una fuente firme y de baja emisión de carbono, complementaria a la solar y eólica, que asegura estabilidad al sistema eléctrico en momentos de alta demanda.

Central nuclear (2)

El interés de Rusia en Argentina

Desde la perspectiva geopolítica, la colaboración con Rusia refuerza la posición estratégica de Argentina en América Latina, permitiéndole diversificar socios internacionales en infraestructura crítica y fortalecer su independencia energética frente a las fluctuaciones de combustibles fósiles o crisis externas. Además, la planta proyectada no solo generaría electricidad, sino que se convertiría en un centro de ingeniería, investigación y desarrollo con impacto en la economía y el empleo local.

Según el informe Global Reach(The Kremlin Playbook in Latin America) del Center for the Study of Democracy (CSD) ubica el interés ruso en Argentina dentro de una agenda regional más amplia, donde Moscú busca sostener presencia económica y diplomática en América Latina en un contexto de presión internacional por la guerra en Ucrania.