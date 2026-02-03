Un docente se contagió una bacteria en Chile y su familia pidió ayuda para los gastos

mendocino docente internado grave en chile Daniel Simonetti, docente de Guaymallén, tiene 31 años y un hijo.

En cuestión de horas, el cuadro de Daniel se agravó al punto de sufrir una deshidratación que obligó a su traslado de urgencia a la guardia, donde los médicos debieron realizar maniobras de reanimación.

Una leve mejoría y la necesidad de costear los gastos médicos

Actualmente, el paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En las últimas horas mostró señales de mejoría: sus riñones y corazón están funcionando bien y los médicos lograron retirarle la asistencia respiratoria mecánica, aunque su condición sigue siendo la de un paciente crítico.

Sin embargo, a la preocupación por su salud se suma ahora la angustia financiera. Si bien la atención en el hospital público chileno fue calificada como excelente por la familia, el sistema de salud del país vecino requiere de pagos que resultan complicado de enfrentar para la economía de los afectados.

Aunque existen gestiones ante el consulado para activar los acuerdos de reciprocidad entre Argentina y Chile, estos convenios tienen límites estrictos. Según informaron desde la familia, estos acuerdos suelen cubrir únicamente la permanencia en terapia intensiva por emergencia.

“Una vez que lo pasen a sala intermedia o sala común, ya nos van a empezar a cobrar de manera particular. Y esas son cifras exorbitantes, muy caras en dólares”, advirtieron con preocupación.

El pedido de solidaridad

Daniel es muy querido entre los que lo conocen. Es profesor de inglés y preceptor en la Escuela Ingeniero Julio Krause, de Guaymallén.

Además de su vocación docente, es un apasionado de la música -toca el saxo- y de la pesca.

Ante la perspectiva de tener que afrontar gastos de internación en sala común, la compra de medicamentos y el eventual traslado de regreso a la Argentina, su familia inició una colecta solidaria para recaudar fondos.

“Nos estamos adelantando a ese panorama para poder solventar los gastos”, señalaron desde el círculo íntimo del docente, quienes también deben costear su propia manutención en Chile mientras aguardan la evolución de Daniel.

Para quienes quieran colaborar, la familia puso en marcha una colecta para reunir los recursos necesarios y traer a Daniel de vuelta a casa lo antes posible. El alias para colaborar es: simo.ayuda.mp a nombre de Gina Luco.