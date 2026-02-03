Además de definir quiénes eran culpables y quiénes inocentes, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra hicieron este martes un adelanto de los fundamentos. Es decir, explicaron brevemente cómo analizaron las pruebas para sentenciar al ex juez federal Walter Bento, a su familia, a la banda que lideraba para cobrar coimas en Mendoza y a los pagadores de los sobornos.
Megajuicio ferderal
Las juezas en el veredicto: "Walter Bento convirtió la función judicial en una mercadería"
Las magistradas que declararon culpables a Walter Bento, a su familia, a su banda y a los coimeros, hicieron un adelanto de los fundamentos del fallo
Antes de leer el veredicto de culpabilidad, durante una hora y media la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gretel Diamante, analizó resumidamente las evidencias que tuvieron entre sus manos. De todas formas, aclaró que son sólo algunas conclusiones y los detalles más extendidos se conocerán por escrito con la sentencia final del megajuicio.
Algunos pasajes de la sentencia 2.841
- "Esta causa es una de las más complejas que ha debido afrontar este Tribunal. Le tocó juzgar a un par. Esto no fue neutro ni sencillo, exigió un exigencia adicional".
- "Lo que se escuchará a continuación no es una conclusión apresurada ni una respuesta a presiones externas".
- "Los acusados sostuvieron un entramado familiar destinado a incorporar activos provenientes de actividades ilícitas. Walter Bento coordinó y supervisó las maniobras".
- "Walter Bento era el jefe de una asociación ilícita que desde 2007 funcionó con carácter permanente para obtener beneficios económicos y legales a través de favores judiciales".
- "Resulta revelador el volumen de contacto entre Diego Aliaga y la forma en que los integrantes se referían a Walter Bento, como el Uno, el Volkswagen, el Gran Gran".
- "Walter Bento convirtió la función judicial en una mercadería".
- "No dejaron afuera a su hijo con discapacidad. Buscaron de dotar una fachada lícita a fondos ilícitos".
- "Marta Boiza tuvo un rol activo y sostenido".
- "Aplicaron un mecánica para dispersar activos y justificar incrementos patrimoniales".
- "Luciano Bento presta nombre y es funcional, tenía menores ingresos lícitos pero contaba con gran cantidad de bienes a su nombre".