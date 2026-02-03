Las juezas en el veredicto: "Walter Bento convirtió la función judicial en una mercadería"

Antes de leer el veredicto de culpabilidad, durante una hora y media la presidenta del Tribunal Oral Federal, Gretel Diamante, analizó resumidamente las evidencias que tuvieron entre sus manos. De todas formas, aclaró que son sólo algunas conclusiones y los detalles más extendidos se conocerán por escrito con la sentencia final del megajuicio.

juicio walter bento jueza La presidenta del Tribunal Oral Federal, Gretel Diamante. Foto: Axel Lloret. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Algunos pasajes de la sentencia 2.841

"Esta causa es una de las más complejas que ha debido afrontar este Tribunal. Le tocó juzgar a un par. Esto no fue neutro ni sencillo, exigió un exigencia adicional".

"Lo que se escuchará a continuación no es una conclusión apresurada ni una respuesta a presiones externas".

"Los acusados sostuvieron un entramado familiar destinado a incorporar activos provenientes de actividades ilícitas. Walter Bento coordinó y supervisó las maniobras".

coordinó y supervisó las maniobras". "Walter Bento era el jefe de una asociación ilícita que desde 2007 funcionó con carácter permanente para obtener beneficios económicos y legales a través de favores judiciales".

