Hace un puñado de años, las autoridades de San Rafael desbarataron una organización dedicada al narcotráfico que fue llamada la Banda de los Papelitos debido a su particular forma de vender las drogas. Entre los condenados por esa causa se encuentra un contador público que, desde este martes, volvió a sentarse en el banquillo de acusados por el delito de grooming.
Los chats que complican al contador y narcotraficante ahora juzgado por grooming
Federico Cramero (33) está acusado de grooming: creen que le envió mensajes a un menor de 14 años para pagarle dinero a cambio de sexo
Federico Rubén Cramero tiene 33 años y fue detenido por primera el 27 de agosto de 2022 en San Rafael. Una investigación federal determinó que formó parte de la Banda de los Papelitos, que vendía drogas en pleno centro a través de una particular manera: los compradores se quedaban esperando en la vereda y desde un edificio les arrojaban envoltorios de papel con los estupefacientes adentro.
En un allanamiento en la casa del contador se encontraron 228 gramos de marihuana. Dos años después, fue condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso y recuperó su libertad. Sin embargo, en apenas meses volvió a quedar involucrado en otro expediente penal.
La acusación de grooming
El 9 de noviembre de 2024, una mujer se presentó en la Comisaría del Menor junto a su hijo de 14 años y realizaron una denuncia. Explicaron que el menor comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de un número desconocido. La persona se identificó como "Fede" de San Rafael, le envió una foto efímero donde se lo veía con ropa y luego le hizo una propuesta sexual.
A los pocos días, Federico Cramero volvió a ser detenido e imputado por el delito de grooming -ciberacoso sexual-. Fue fácil identificarlo: el número de teléfono le pertenecía, estaba asociado a una cuenta de Mercado Pago con su identidad y además en los chats el hombre le aportó al menor su propio perfil de la red social Instagram.
En la declaración en cámara Gesell, el adolescente explicó que en su escuela se corría el rumor de que Federico Cramero "es transa" y quería tener relaciones sexuales con "niños a cambio de falopa".
El contador y narcotraficante recuperó su libertad con el paso de los días, pero desde este martes comenzó a ser juzgado por grooming. En caso de que el fiscal de San Rafael Javier Giaroli logre conseguir una condena, será de entre 6 meses y 4 años de prisión en efectivo ya que tiene el antecedentes de la pena anterior por venta de drogas. Está previsto que el debate finalice esta misma semana.