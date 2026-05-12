Los chats que complican al contador y narcotraficante ahora juzgado por grooming

federico cramero contador 2 El contador vuelve a enfrentar una causa judicial, esta vez por grooming.

La acusación de grooming

El 9 de noviembre de 2024, una mujer se presentó en la Comisaría del Menor junto a su hijo de 14 años y realizaron una denuncia. Explicaron que el menor comenzó a recibir mensajes de WhatsApp de un número desconocido. La persona se identificó como "Fede" de San Rafael, le envió una foto efímero donde se lo veía con ropa y luego le hizo una propuesta sexual.

A los pocos días, Federico Cramero volvió a ser detenido e imputado por el delito de grooming -ciberacoso sexual-. Fue fácil identificarlo: el número de teléfono le pertenecía, estaba asociado a una cuenta de Mercado Pago con su identidad y además en los chats el hombre le aportó al menor su propio perfil de la red social Instagram.

federico cramero contador grooming Los chats que iniciaron la causa por grooming.

En la declaración en cámara Gesell, el adolescente explicó que en su escuela se corría el rumor de que Federico Cramero "es transa" y quería tener relaciones sexuales con "niños a cambio de falopa".

El contador y narcotraficante recuperó su libertad con el paso de los días, pero desde este martes comenzó a ser juzgado por grooming. En caso de que el fiscal de San Rafael Javier Giaroli logre conseguir una condena, será de entre 6 meses y 4 años de prisión en efectivo ya que tiene el antecedentes de la pena anterior por venta de drogas. Está previsto que el debate finalice esta misma semana.