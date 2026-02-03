El ex juez Walter Bento, culpable de ser jefe de una banda que cobraba coimas y de lavado de activos

Walter Bento es culpable. Así lo dictaminó el Tribunal Oral Federal que lo juzgó junto a más de 20 personas por el presunto cobro de coimas en Mendoza para otorgar favores judiciales a presos que estaban a su cargo. A fines de esta semana se sabrá cuántos años de prisión recibirá.
Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra se tomaron un cuarto intermedio desde la mañana de este martes, luego de escuchar las últimas palabras de todos los acusados en el proceso. Pasadas las 14.30 retomaron el megajuicio para declarar la responsabilidad penal de los implicados.
Con Walter Bento como el principal apuntado, las magistradas consideraron en forma unánime que es culpable de varios de los delitos que le endilgan, entre los que se encuentran ser el jefe de una asociación ilícita, varios hechos de coimas y otros relativos al cumplimiento de sus funciones como entonces juez federal.
Con el fallo parcial de este martes, Walter Bento continuará preso en Complejo Penitenciario Federal ubicado en Cacheuta a la espera de que en el resto de la semana se discuta y defina la cantidad de años de prisión que recibirá. En esa audiencia de cesura podría recibir una pena de entre 5 y 50 años.
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.
Diego Aliaga -que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. De acuerdo con la pesquisa del fiscal Dante Vega, el hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.