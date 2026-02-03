Los abogados de Walter Bento tras ser declarado culpable: "Vamos a seguir peleándola"

walter bento Walter Bento escuchando el veredicto junto a sus hijos. Foto: Axel Lloret.

Otras repercusiones

En sintonía, otro de los que habló fue el abogado Pablo Cazabán, representante de sus colegas Martín Ríos y Matías Aramayo. Estos dos declararon como arrepentidos en el comienzo de la investigación, luego se desdijeron durante el juicio pero igual fueron encontrados culpables de integrar la banda que lideraba Walter Bento.

"Vamos a ejercer todos los medios procesales para que este juicio sea declarado nulo", adelantó, en referencia a presuntas irregularidades que habría tenido el Tribunal Oral Federal.

juicio walter bento Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra. Foto: Axel Lloret.

Está previsto que este miércoles, desde las 13, se comience a discutir la cantidad de años de prisión que recibirán cada uno de los declarados culpables. "Mañana no sabemos con qué escenarios nos vamos a encontrar. Para nosotros, lo de mañana procesalmente no existe. Es una situación muy compleja", advirtió explicando que las juezas se equivocaron al aplicar el nuevo Código Procesal Federal que establece esta audiencia de cesura en el megajuicio contra Walter Bento.