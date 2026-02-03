No hubo mayores sorpresas. Ya en la previa a la lectura del fallo se percibía un olor a condena. Entre bambalinas, las distintas partes del proceso que juzgó al ex juez federal Walter Bento y otras personas por el cobro de millonarias coimas en Mendoza anticipaban el desenlace de culpabilidad y apostaban a una pelea más arriba a nivel judicial.
Los abogados de Walter Bento tras ser declarado culpable: "Vamos a seguir peleándola"
Los defensores del ex juez federal Walter Bento analizaron el fallo que lo declaró culpable de todos los delitos más graves que le endilgaban
Así lo expresó públicamente uno de los 3 abogados de Walter Bento, Mariano Fragueiro. "Vamos a seguir peleándola", lanzó tras conocerse que el exmagistrado, su esposa Marta Isabel Boiza y su hijo Nahuel Bento son culpables.
"La calificación que recibió es una de las más graves. Ahora vemos a reflexionar, capaz tuvimos alguno error estratégico", admitió. Aunque sabiendo que una vez que el juicio dicte la pena de años de prisión -probablemente el próximo viernes-, la pelea judicial continuará con apelaciones que se tramitarán en los más altos Tribunales Federales a nivel país, llegando hasta al Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Otras repercusiones
En sintonía, otro de los que habló fue el abogado Pablo Cazabán, representante de sus colegas Martín Ríos y Matías Aramayo. Estos dos declararon como arrepentidos en el comienzo de la investigación, luego se desdijeron durante el juicio pero igual fueron encontrados culpables de integrar la banda que lideraba Walter Bento.
"Vamos a ejercer todos los medios procesales para que este juicio sea declarado nulo", adelantó, en referencia a presuntas irregularidades que habría tenido el Tribunal Oral Federal.
Está previsto que este miércoles, desde las 13, se comience a discutir la cantidad de años de prisión que recibirán cada uno de los declarados culpables. "Mañana no sabemos con qué escenarios nos vamos a encontrar. Para nosotros, lo de mañana procesalmente no existe. Es una situación muy compleja", advirtió explicando que las juezas se equivocaron al aplicar el nuevo Código Procesal Federal que establece esta audiencia de cesura en el megajuicio contra Walter Bento.