Walter Bento pasará los próximos años en una cárcel en la que hay otras personas condenadas por él

Es por esta misma razón que, desde noviembre de 2023, se encuentra alojado en una celda de un pabellón destinado para exfuncionarios policiales y penitenciarios.

walter bento

Por qué fue declarado culpable Walter Bento

El Tribunal Oral Federal que juzgó a Bento, junto a más de 20 personas, lo hizo por el presunto cobro de coimas en Mendoza para otorgar favores judiciales a presos que estaban a su cargo.

Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra consideraron en forma unánime que Walter Bento es culpable de varios de los delitos que le endilgan, entre los que se encuentran ser el jefe de una asociación ilícita, varios hechos de coimas y otros relativos al cumplimiento de sus funciones como entonces juez federal.

Este viernes, en tanto, las partes volverán a verse las caras, ya que allí se sabrá la condena que tendrá Bento y compañía y cuánto tiempo más podría pasar el ex juez federal en la misma cárcel a la que el mismo condenó a otros presos. Se cree que la condena podría ir desde los 5 a los 50 años.