Walter Bento pasará los próximos años en una cárcel en la que hay otras personas condenadas por él

Walter Bento fue declarado culpable. El que supo ser uno de los jueces más poderosos y reconocidos de la Justicia Federal en Mendoza recibió la sentencia de culpabilidad y deberá estar en una celda por un tiempo prolongado. En los próximos días se sabrá de cuánto tiempo es la condena
Hace poco más de dos años, Bento fue alojado en la cárcel de Cacheuta, en donde hay otros presos federales. En la siesta de este martes se confirmó que seguirá pasando sus días allí, aunque resta saber cuánto tiempo.
La particular situación de Walter Bento en la cárcel de Cacheuta
Walter Bento tendrá que pasar sus próximos años en el Complejo Penitenciario Federal VI, en Cacheuta. Esta cárcel se inauguró en el año 2018 y presenta, para el ex juez federal, una particularidad importante y es que varios de los presos que se encuentran alojados allí fueron sentenciados por el mismo Bento.
Es por esta misma razón que, desde noviembre de 2023, se encuentra alojado en una celda de un pabellón destinado para exfuncionarios policiales y penitenciarios.
Por qué fue declarado culpable Walter Bento
El Tribunal Oral Federal que juzgó a Bento, junto a más de 20 personas, lo hizo por el presunto cobro de coimas en Mendoza para otorgar favores judiciales a presos que estaban a su cargo.
Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra consideraron en forma unánime que Walter Bento es culpable de varios de los delitos que le endilgan, entre los que se encuentran ser el jefe de una asociación ilícita, varios hechos de coimas y otros relativos al cumplimiento de sus funciones como entonces juez federal.
Este viernes, en tanto, las partes volverán a verse las caras, ya que allí se sabrá la condena que tendrá Bento y compañía y cuánto tiempo más podría pasar el ex juez federal en la misma cárcel a la que el mismo condenó a otros presos. Se cree que la condena podría ir desde los 5 a los 50 años.