Nombre por nombre: los cómplices declarados culpables junto a Walter Bento

luciano bento La Fiscalía ya había retirado la acusación contra Luciano Bento. Foto: Axel Lloret

Los condenados, al igual que Walter Bento, ahora entrarán en la etapa de cesura para definir la cantidad de años de prisión que recibirán. Está previsto que esa sentencia se dicte el próximo viernes.

La familia de Walter Bento

Marta Isabel Boiza es la esposa de Walter Bento y también trabajaba en Tribunales Federales hasta que comenzó la investigación. La Fiscalía la acusó de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica. El Tribunal la declaró culpable.

En tanto que el otro hijo del matrimonio, Nahuel Bento, quien también era funcionario judicial federal, fue encontrado culpable del delito de lavado de activos agravado.

Bento hijos y boiza en el juicio penal.jpg La familia de Walter Bento durante los primeros días del juicio en 2023.

La banda que gestionaba las coimas

Según la cadena de responsabilidades de la asociación ilícita, debajo de Walter Bento se encontraban dos organizadores: los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego, quienes se encargaban de gran parte de la gestión de las coimas y representar legalmente a los sobornadores. Ambos fueron declarados culpables.

Un escalón más abajo dentro de la asociación ilícita había 6 personas. Dentro de ellas fueron declarados culpables el comisario de la Policía de Mendoza Gabriel Moncho Moschetti, el narcotraficante Walter Bardinella Donoso y los abogados Matías Aramayo, Martín Ríos (ambos arrepentidos), y Francisco Chato Álvarez.

El abogado Javier Angeletti fue el único absuelto por el beneficio de la duda dentro de este grupo.

walter bento martín ríos matías aramayo.jpeg Martín Ríos (izq.) y Matías Aramayo (der.) fueron arrepentidos pero luego se desdijeron en el juicio.

Los pagadores de las coimas en Mendoza