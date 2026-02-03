La declaración de culpabilidad de Walter Bento no fue la única que se dictó en este martes. En la semana final del megajuicio por el cobro de coimas en Mendoza también hubo decenas de personas que fueron encontradas culpables de participar del circuito de los sobornos a cambio de favores judiciales.
Nombre por nombre: los cómplices declarados culpables junto a Walter Bento
Además de Walter Bento, decenas de procesados también fueron declarados culpables en la jornada de este martes
Si bien la mira estaba puesta en el ex juez federal Walter Bento ya que era el líder de la banda criminal, durante el megajuicio se sentaron en el banquillo de acusados los cómplices que actuaban a su lado, parte de su familia por lavado de activos y los sospechados de pagar las coimas.
Si bien el megajuicio comenzó con más de 30 procesados, algunos de ellos quedaron desligados del debate porque fallecieron y otros porque la Fiscalía retiró la acusación en la etapa de alegatos, como ocurrió con uno de los hijos del exmagistrado, Luciano Bento.
Los condenados, al igual que Walter Bento, ahora entrarán en la etapa de cesura para definir la cantidad de años de prisión que recibirán. Está previsto que esa sentencia se dicte el próximo viernes.
La familia de Walter Bento
Marta Isabel Boiza es la esposa de Walter Bento y también trabajaba en Tribunales Federales hasta que comenzó la investigación. La Fiscalía la acusó de enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica. El Tribunal la declaró culpable.
En tanto que el otro hijo del matrimonio, Nahuel Bento, quien también era funcionario judicial federal, fue encontrado culpable del delito de lavado de activos agravado.
La banda que gestionaba las coimas
Según la cadena de responsabilidades de la asociación ilícita, debajo de Walter Bento se encontraban dos organizadores: los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego, quienes se encargaban de gran parte de la gestión de las coimas y representar legalmente a los sobornadores. Ambos fueron declarados culpables.
Un escalón más abajo dentro de la asociación ilícita había 6 personas. Dentro de ellas fueron declarados culpables el comisario de la Policía de Mendoza Gabriel Moncho Moschetti, el narcotraficante Walter Bardinella Donoso y los abogados Matías Aramayo, Martín Ríos (ambos arrepentidos), y Francisco Chato Álvarez.
El abogado Javier Angeletti fue el único absuelto por el beneficio de la duda dentro de este grupo.
Los pagadores de las coimas en Mendoza
- Martín Rodolfo Bazán
- Alfredo Aliaga
- Francisco Nicolás Castro
- José María Sanguedolce
- Enrique de la Cruz
- Diego Martínez Pinto
- Juan Carlos Molina
- Eugenio Nasi
- Marcos Adrián Calderón