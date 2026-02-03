El país de América del Sur que construye 2 megatúneles de 23 kilómetros que mejoran la conexión vial de la región

Por allí circulan alimentos, insumos industriales, combustibles y turistas. Cuando ese corredor se bloquea, como ya ocurrió por deslizamientos de tierra y lluvias extremas, el impacto de esta construcción no queda encerrado dentro de las fronteras brasileñas. Se siente en los puertos, en los precios y en los tiempos de entrega que afectan también a países como Argentina y Uruguay.

El impacto de esta construcción en América del Sur

La magnitud del proyecto es lo que lo vuelve excepcional en clave regional. Túneles de más de veinte kilómetros, con una inversión multimillonaria, no son habituales en América del Sur, donde la infraestructura suele avanzar a fuerza de parches y soluciones provisorias. Aquí, el Estado brasileño opta por una respuesta estructural, costosa y de largo plazo, que busca eliminar un cuello de botella histórico en lugar de convivir con él.

Hay además un mensaje político implícito. En un contexto latinoamericano marcado por restricciones fiscales y obras demoradas, Brasil muestra disposición a apostar fuerte por infraestructura estratégica, aun sabiendo que los beneficios no serán inmediatos.

El factor climático termina de cerrar el cuadro. Deslizamientos, lluvias intensas y eventos extremos ya no son excepciones. Son parte del paisaje. Diseñar túneles para evitar zonas inestables es, en ese sentido, asumir que el cambio climático dejó de ser una hipótesis y pasó a ser una variable concreta de planificación.

Para Argentina, la construcción no es un detalle ajeno. Mejorar la fluidez del sur brasileño significa rutas más previsibles hacia y desde uno de sus principales socios comerciales. En tiempos de economías frágiles, la previsibilidad logística vale casi tanto como un acuerdo comercial.