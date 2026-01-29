Inicio Sociedad País
Fuerzas militares

Los 2 países de América del Sur que se reforzaron con aviones de combate

Los aviones de combate son muy codiciados por las fuerzas armadas de cada país y en América Latina hay dos naciones que hicieron grandes adquisiciones en la semana

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]

Las fuerzas militares son importantes para todos los países y una parte muy importante de estas tiene que ver con la fuerza aérea que posee cada nación. En ese sentido, hay dos países de América Latina que en el 2025 se reforzaron de manera importante al adquirir más de 20 aviones de combate.

Los aviones de guerra son muy importantes en la defensa del territorio de cada país. Si bien, en América del Sur no ha habido un conflicto entre naciones desde hace mucho tiempo, cada nación ha tomado muy seriamente la necesidad de defenderse o de estar preparado ante una situación de ataque.

aviones de combate

Los 2 países de América Latina que compraron más de 20 aviones de guerra en el 2025

Si bien, las fuerzas militares más importantes de América Latina están en manos de Brasil, seguido de México, hay otros dos países que en el 2025 decidieron adquirir una gran cantidad de aviones de combate para reforzar su poderío militar.

Estos dos países que se caracterizaron por adquirir más aviones de combate en el 2025 son Perú y Argentina, que confirmaron la adquisición de 25 aeronaves, que son cazas F-16. Detrás de ellos se ubica Colombia con 17 y después Uruguay y Paraguay con 6 cada uno.

aviones f16

Los países con mayores fuerzas armadas de América Latina

Según el ranking de Global Firepower, Brasil es el país con mayor potencia armamentista de América Latina. De hecho, ocupa el puesto 11 a nivel global. En tanto, en el 32 aparece México, seguido muy de cerca por Argentina.

En el caso de Brasil se lo distingue por la cantidad de personas que tiene a disposición, la tecnología, el armamento y su capacidad para movilizar sus fuerzas. De hecho, es el país de América Latina que más alto aparece en el ranking global que encabezan Estados Unidos, China y Rusia.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar