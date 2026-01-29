Para los dueños de gatos, pocos gestos son tan gratificantes como sentir el suave roce del lomo de su felino contra las pantorrillas. Aunque muchos no entienden qué significa este comportamiento, lo cierto es que tiene exclusivamente connotaciones positivas. ¿A qué se debe?
Expertos en comportamiento felino de PetMD señalan que este comportamiento, técnicamente llamado "bunting", es una de las herramientas de comunicación más complejas de esta mascota.
Qué significa que tu gato se frote contra tus piernas y por qué es algo positivo
Los gatos poseen glándulas odoríferas en las mejillas, los labios, la frente y la base de la cola que liberan feromonas. Al frotarse contra ti, están depositando su "firma química". Es decir, que te está marcando como parte de su territorio y tu lugar seguro.
A diferencia de los humanos, los gatos viven en un mundo dominado por el olfato. Cuando sales de casa, "pierdes" el olor del hogar y traes aromas extraños. Al frotarse, el gato recupera su territorio y crea una mezcla de aromas que le proporcionan seguridad y calma.
Al contacto con tu piel o ropa, el gato recopila información sobre dónde has estado o si has estado con otros animales. Es, esencialmente, su manera de leer tu "historial" del día.
Muchos gatos aprenden que este contacto físico suele derivar en una respuesta humana: caricias, juegos o la apertura de una lata de comida. Si el frotamiento viene acompañado de maullidos persistentes, es probable que tu mascota necesite cariño.
En conclusión, la próxima vez que tu gato se enrede en tus piernas, recuerda que no solo te está saludando; te está reafirmando que eres parte de su "tribu" y que se siente seguro contigo.
Qué pasa cuando este comportamiento ocurre con visitas
Si tu gato se frota con las visitas, es una excelente señal. Significa que los considera "seguros" y está tratando de integrarlos en el entorno olfativo de la casa para reducir su propia ansiedad ante lo desconocido, por lo que debes dejarlo.