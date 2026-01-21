Alerta mundial por el crecimiento de un virus letal: cómo proteger a tu gato

Aunque no es un virus nuevo, su reciente virulencia en diversas regiones de América ha llevado a los expertos a solicitar protocolos de desinfección similares a los utilizados durante la pandemia de Covid-19 para preservar la salud de los gatos.

Al transitar esta enfermedad, los gatos quedan sin defensas y expuestos a distintas infecciones que pueden resultar fatales. Los más vulnerables son los menores de 6 meses.

Los primeros síntomas de la panleucopenia en gatos son:

Fiebre alta.

Vómitos persistentes.

Diarrea, en algunos casos con sangre.

Letargo y apatía.

Deshidratación severa.

gato, virus

Ante los primeros síntomas, es clave consultar con un veterinario y actuar rápido para descartar cualquier problema en tu gato.

Cómo cuidar a tu gato del alcance de esta enfermedad

Para evitar que tu gato sea alcanzado por este virus, lo mejor será que sigas al pie de la letra los consejos que se muestran a continación: