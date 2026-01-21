Alerta mundial por el crecimiento de un virus letal: cómo proteger a tu gato

La comunidad veterinaria internacional ha advertido el notable crecimiento de un virus que afecta a algunas mascotas durante las primeras semanas de 2026: se trata de la panleucopenia felina, que ataca el sistema inmunitario y el tracto digestivo de los felinos.
La panleucopenia es causada por el parvovirus felino. Este patógeno destruye el revestimiento del sistema digestivo, afecta el tejido linfoide y compromete la médula ósea de los gatos, lo que desencadena diferentes problemas, sobre todo en los glóbulos blancos.
Panleucopenia, el virus letal que afecta a algunos gatos
Un gato que jamás sale de su casa puede contagiarse si sus dueños traen el virus en la suela de sus zapatos; ya que el virus sobrevive por largo tiempo en el ambiente y en objetos como platos o juguetes de los felinos.
Aunque no es un virus nuevo, su reciente virulencia en diversas regiones de América ha llevado a los expertos a solicitar protocolos de desinfección similares a los utilizados durante la pandemia de Covid-19 para preservar la salud de los gatos.
Al transitar esta enfermedad, los gatos quedan sin defensas y expuestos a distintas infecciones que pueden resultar fatales. Los más vulnerables son los menores de 6 meses.
Los primeros síntomas de la panleucopenia en gatos son:
- Fiebre alta.
- Vómitos persistentes.
- Diarrea, en algunos casos con sangre.
- Letargo y apatía.
- Deshidratación severa.
Ante los primeros síntomas, es clave consultar con un veterinario y actuar rápido para descartar cualquier problema en tu gato.
Cómo cuidar a tu gato del alcance de esta enfermedad
Para evitar que tu gato sea alcanzado por este virus, lo mejor será que sigas al pie de la letra los consejos que se muestran a continación:
- Vacunación: es la medida más efectiva. Los gatitos necesitan una serie de vacunas comenzando alrededor de las 6-8 semanas, con refuerzos hasta las 16 semanas y luego anuales o cada 1-3 años según la vacuna.
- Higiene Rigurosa:
- lávate las manos (y desinfecta tu calzado) antes de interactuar con tu gato, ya que el virus puede entrar en casa por la ropa o zapatos.
- limpia y desinfecta comederos, bebederos, areneros y transportadoras regularmente.
- Aislamiento: mantén a los gatos nuevos en cuarentena hasta que el veterinario los revise. Aísla a los gatos enfermos para prevenir la propagación.
- Control de Contacto: evita el contacto de tu gato con otros gatos desconocidos o gatos enfermos, ya que es muy contagiosa.