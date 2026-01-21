La polémica despedida del nene de 12 años que murió en un tiroteo con la Policía: "Robate el cielo, chispita"

Entre bala cruzadas, el grupo de delincuentes, entre los que se encontraba Uriel Alejandro Giménez, terminó de la peor manera.

Los policías hallaron vainas servidas dentro del auto y el cuerpo del chico, que murió como consecuencia del tiroteo.

Tiroteo que terminó mal y la despedida en las redes sociales

Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Uriel Alejandro Giménez, los seres queridos del chico de 12 años compartieron imágenes, videos y mensajes de despedida en las redes sociales, acompañados por el hashtag #uriporsiempre.

Entre todas las publicaciones más emotivas, fue la de su hermana, quien posteó: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”.

En otro de los posteos en las redes sociales, se lo ve al menor empuñando armas y a bordo de distintas motos. “Robate el cielo, chispita”, expresaron en un video con un compilado de fotos para recordarlo.

View this post on Instagram

La investigación del tiroteo fatal

Fuentes judiciales confirmaron que el chico había sido mencionado en una causa previa por encubrimiento, tramitada en la comisaría 11 de Tres de Febrero.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°6, que ordenó peritajes a la Gendarmería Nacional y caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Un subteniente de la Policía quedó imputado, mientras continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.

