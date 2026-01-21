Con mensajes muy dolorosos y muchos bastantes polémicos en las redes sociales, familiares y amigos despidieron al chico de 12 años que murió durante un tiroteo con la Policía. El lamentable hecho sucedió en la madrugada del martes en el partido bonaerense de Tres de Febrero, Buenos Aires.
La polémica despedida del nene de 12 años que murió en un tiroteo con la Policía: "Robate el cielo, chispita"
Las fotos publicadas por los familiares y amigos del nene que murió en un tiroteo con la Policía, son de las más polémicas
El chico que perdió la vida fue identificado como Uriel Alejandro Giménez. Y según la reconstrucción del hecho, viajaba a bordo de un Fiat Uno Van Fire junto a dos sospechosos cuando comenzó una persecución policial, que terminó de la peor manera, con un tiroteo desenfrenado.
Según la versión expuesta por la Policía, al darse cuenta que eran seguidos por los efectivos policiales, los ocupantes del auto aceleraron a toda velocidad y comenzaron a los disparos contra los miembros de seguridad.
Entre bala cruzadas, el grupo de delincuentes, entre los que se encontraba Uriel Alejandro Giménez, terminó de la peor manera.
Los policías hallaron vainas servidas dentro del auto y el cuerpo del chico, que murió como consecuencia del tiroteo.
Tiroteo que terminó mal y la despedida en las redes sociales
Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de Uriel Alejandro Giménez, los seres queridos del chico de 12 años compartieron imágenes, videos y mensajes de despedida en las redes sociales, acompañados por el hashtag #uriporsiempre.
Entre todas las publicaciones más emotivas, fue la de su hermana, quien posteó: “Mi amor de la hermana, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”.
En otro de los posteos en las redes sociales, se lo ve al menor empuñando armas y a bordo de distintas motos. “Robate el cielo, chispita”, expresaron en un video con un compilado de fotos para recordarlo.
La investigación del tiroteo fatal
Fuentes judiciales confirmaron que el chico había sido mencionado en una causa previa por encubrimiento, tramitada en la comisaría 11 de Tres de Febrero.
La investigación quedó a cargo de la UFI N°6, que ordenó peritajes a la Gendarmería Nacional y caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Un subteniente de la Policía quedó imputado, mientras continúa la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.