Mendoza reporta el tercer caso de la "súper gripe" H3N2: un niño con nexo epidemiológico en Europa

El paciente pediátrico, como la adolescente que había vacacionado en El Caribe (los casos 2 y 3), no requirió internación y evoluciona favorablemente con atención ambulatoria.

Pacientes ingresando y saliendo del Hospital Notti. Foto Axel Lloret La "súper gripe" tiene una baja incidencia en Mendoza. El verano desalienta la circulación de la nueva variante de esta enfermedad respiratoria. Pero habrá que estar muy atentos el próximo invierno (imagen ilustrativa).

Situación epidemiológica de la "súper gripe" en Mendoza

En Argentina y en Mendoza, los contagios de la súper gripe se dan en medio del verano, con una baja incidencia de la enfermedad por las altas temperaturas y las actividades al aire libre.

Además, las autoridades sanitarias aclararon que "la patología respiratoria se transita como una gripe más", salvo en pacientes con comorbilidades. Tal fue el caso del hombre nacido en Mendoza y radicado desde hacía 20 años en España que murió tras más de un mes en terapia intensiva del Hospital Carrillo.

La estrategia del Ministerio de Salud de Mendoza apunta al monitoreo permanente de los virus del panel respiratorio con la pesquisa temprana en los estudios de laboratorio aleatorios. Además, llaman a completar los esquemas de vacunación en grupos de riesgo.

Mercedes Toplikar, jefa del Departamento de Epidemiología de Mendoza, indicó a Diario UNO que todos los casos de Mendoza se caracterizan por haberse producido un rápido contagio de una variante que clínicamente no es más severa y se manifiesta igual que el cuadro respiratorio común.

PAMI-buscador-de-farmacias-vacuna-antigripal-2 Mayores de 65 años y pacientes de 2 a 65 con enfermedades de base se pueden vacunar contra la gripe para mejorar la inmunidad.

"Son exactamente los mismos síntomas que cualquier gripe. Con la vacuna, evitamos formas graves. Pero hay pacientes que no estaban vacunados porque no estaban dentro de este nicho", aclaró la especialista.

La investigación epidemiológica es la que permite establecer si hay antecedente de viaje en las zonas que ahora están en invierno, por lo que ya hay circulación del virus de la "súper gripe" como es el caso de El Caribe o Estados Unidos.

Evitar un brote de la súper gripe en Mendoza

Toplikar fue contundente en su respuesta, ante la consulta de si hay posibilidades de que aumenten los casos y se produzca un brote en Mendoza: "Hay que esperar. Lo que sabemos es que pueden aumentar los casos, sobre todo en invierno. Ahora, si la población de riesgo se controla, se vacuna, no se automedica y sigue todos los protocolos para evitar sorpresas, entonces podemos decir que hay muchas herramientas disponibles para no llegar a ese escenario", puntualizó.

Para aquellos que no están vacunados contra la gripe y pertenecen al segmento de mayores de 65 años o tienen entre 2 y 65 años y tienen patologías de base, pueden aplicarse el modelo 2025. Lo mismo para las embarazadas. Para las personas gestantes se recomienda la vacuna de la gripe y la que protege contra el virus de la bronquiolitis.

Pacientes esperando en el Hospital Notti. Foto Axel Lloret. Estar atentos e informados es clave para evitar que la súper gripe no se convierta en un problema en Mendoza. Imagen ilustrativa.

No hay que revacunarse: la advertencia de salud

Toplikar aclaró, en la entrevista brindada a Diario UNO, que quienes ya están vacunados con el modelo de la gripe 2025 están protegidos y no hay que vacunarse otra vez. Sí, el paso a seguir, es una inmunización con la nueva dosis del 2026, que aún no está en el calendario.

Las vacunas son gratuitas y están disponibles en los centros de salud. Mientras que quienes buscan reforzar la inmunidad y no forman parte de estos segmentos la pueden adquirir en el privado o a través de la obra social.