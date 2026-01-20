Falleció el paciente que estaba internado con la súper gripe en Mendoza y es la primera muerte en el país

El primer fallecido por la gripe H3N2 del país

Durante su internación, permaneció bajo estrictos cuidados médicos, con asistencia respiratoria y seguimiento constante por parte de profesionales de terapia intensiva.

Con el correr de las semanas, su organismo no logró responder favorablemente a los tratamientos, hasta que finalmente se produjo el desenlace fatal. La directora del hospital Carrillo, Beatriz Montenegro, confirmó a Diario UNO, que no hay antecedentes por fallecimientos a causa de esta gripe.

Hospital Central - Coronavirus Mendoza (18).jpg El paciente español estuvo un mes en el área de Terapia Intensiva del Hospital Carrillo. (Imagen de archivo). Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Desde el Carrillo señalaron que el caso fue monitoreado conforme a los protocolos vigentes y remarcaron la importancia de la vacunación, la consulta temprana y el cuidado de los grupos de riesgo, especialmente en el contexto de circulación de virus respiratorios de alta virulencia.

Vacunación contra la gripe

Nuevamente, el Ministerio de Salud llamó a cumplir con los esquemas de vacunación en los grupos de riesgo, fundamentalmente, y a volver a las pautas de cuidado como la higiene de manos y el uso del barbijo para aquellos con mayores probabilidades de hacer formas graves de la enfermedad.

Por esa razón, adelantó la inmunización del virus sincitial respiratorio para las embarazadas. La dosis sirve de escudo para que el recién nacido esté protegido frente a la bronquiolitis.

Mendoza reportó dos casos de la gripe H3N2

El viernes, el Ministerio de Salud de Mendoza dio a conocer la confirmación de un nuevo paciente con la gripe H3N2, que tuvo una corta internación. El segundo caso se dio una adolescente que había viajado al Caribe.

La joven no presentó una forma grave de la enfermedad y se recupera en su domicilio.

Hasta el momento, se habían notificado 16 casos de esta subvariante de la gripe con fuerte preeminencia en Europa y El Caribe. La distribución geográfica de los contagios es dispersa: la provincia de Buenos Aires registró 3 contagios; la Ciudad de Buenos Aires, 2; Neuquén y Santa Cruz, 2 cada una; Córdoba y Corrientes, también 2; Mendoza 2 y Tierra del Fuego 1.