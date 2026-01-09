Argentina registra nuevos casos de gripe H3N2: qué se sabe y cuáles son las recomendaciones oficiales

Las autoridades sanitarias de Argentina confirmaron un aumento de casos de gripe H3N2, una influenza estacional que genera alerta por un repunte de contagios en varias provincias del país, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, considerados grupos de riesgo ante la circulación viral registrada en las últimas semanas, según informes oficiales recientes del sistema sanitario.
El Ministerio de Salud informó que el virus gripal H3N2 es uno de los que más síntomas respiratorios está provocando en el país, junto con otros virus estacionales, y pidió a la población prestar atención a la evolución de la enfermedad y consultar a los servicios médicos ante cualquier signo de alarma.
Síntomas y evolución clínica
La gripe H3N2 se caracteriza por síntomas similares a los de una influenza común, aunque en algunos casos puede provocar formas más severas de enfermedad respiratoria. Entre los síntomas reportados se encuentran:
- Fiebre alta
- Tos seca
- Congestión nasal
- Dolor de garganta
- Fatiga intensa
- Dolores musculares
Las autoridades remarcaron que, en la mayoría de los casos, la infección se presenta como un cuadro moderado y autolimitado, pero alertaron que personas mayores de 65 años, quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado pueden experimentar complicaciones más serias que requieran atención médica urgente.
Medidas y recomendaciones oficiales
En respuesta al incremento de casos, los ministerios de Salud provinciales y nacional sugieren a la población implementar medidas preventivas como:
- Vacunarse contra la gripe, especialmente si se pertenece a grupos de riesgo
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón
- Uso de barbijo o tapabocas en espacios cerrados o con gran afluencia de personas
- Mantener ventilación adecuada en ambientes interiores
- Evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas respiratorios
Las autoridades instaron además a que quienes presenten síntomas persistentes o agravados consulten de inmediato a un profesional de la salud para descartar complicaciones.
Campaña de vacunación y cobertura
La campaña de vacunación antigripal continúa en todo el territorio argentino y se recomienda especialmente para poblaciones vulnerables. La vacuna, aunque no previene todos los casos de H3N2, reduce la probabilidad de complicaciones graves, hospitalización y muerte asociadas con la infección.
Las autoridades reiteraron que es clave inmunizarse no solo contra la influenza sino también contra el virus de la COVID-19, cuya circulación puede superponerse con otros patógenos respiratorios y aumentar la carga de enfermedad en hospitales y centros de salud.
Qué se espera en las próximas semanas
Expertos en salud pública advirtieron que la circulación de virus respiratorios, incluida la gripe H3N2, podría mantenerse elevada en las próximas semanas. Por eso, insistieron en la importancia de sostener medidas preventivas, la vacunación y la vigilancia epidemiológica permanente.
“El aumento de casos nos recuerda que la influenza no ha desaparecido y que debemos mantener la guardia alta para evitar brotes y complicaciones sanitarias”, indicaron desde el Ministerio de Salud.