Argentina registra nuevos casos de gripe H3N2: qué se sabe y cuáles son las recomendaciones oficiales

Fiebre alta

Tos seca

Congestión nasal

Dolor de garganta

Fatiga intensa

Dolores musculares

Las autoridades remarcaron que, en la mayoría de los casos, la infección se presenta como un cuadro moderado y autolimitado, pero alertaron que personas mayores de 65 años, quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado pueden experimentar complicaciones más serias que requieran atención médica urgente.

Hay pacientes afectados en Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza.

Medidas y recomendaciones oficiales

En respuesta al incremento de casos, los ministerios de Salud provinciales y nacional sugieren a la población implementar medidas preventivas como:

Vacunarse contra la gripe , especialmente si se pertenece a grupos de riesgo

, especialmente si se pertenece a grupos de riesgo Lavado frecuente de manos con agua y jabón

con agua y jabón Uso de barbijo o tapabocas en espacios cerrados o con gran afluencia de personas

en espacios cerrados o con gran afluencia de personas Mantener ventilación adecuada en ambientes interiores

en ambientes interiores Evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas respiratorios

Las autoridades instaron además a que quienes presenten síntomas persistentes o agravados consulten de inmediato a un profesional de la salud para descartar complicaciones.

Campaña de vacunación y cobertura

La campaña de vacunación antigripal continúa en todo el territorio argentino y se recomienda especialmente para poblaciones vulnerables. La vacuna, aunque no previene todos los casos de H3N2, reduce la probabilidad de complicaciones graves, hospitalización y muerte asociadas con la infección.

Las autoridades reiteraron que es clave inmunizarse no solo contra la influenza sino también contra el virus de la COVID-19, cuya circulación puede superponerse con otros patógenos respiratorios y aumentar la carga de enfermedad en hospitales y centros de salud.

Qué se espera en las próximas semanas

Expertos en salud pública advirtieron que la circulación de virus respiratorios, incluida la gripe H3N2, podría mantenerse elevada en las próximas semanas. Por eso, insistieron en la importancia de sostener medidas preventivas, la vacunación y la vigilancia epidemiológica permanente.

“El aumento de casos nos recuerda que la influenza no ha desaparecido y que debemos mantener la guardia alta para evitar brotes y complicaciones sanitarias”, indicaron desde el Ministerio de Salud.