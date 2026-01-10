Dónde es mejor colocar las trampas de cucarachas para evitar que sean una plaga en casa

Las cucarachas son una de las plagas más comunes y presentes en los distintos hogares, y son muchas las personas que recurren a numerosos elementos caseros para ahuyentarlas o eliminarlas, definidas como trampas caseras. Sin embargo, muchos de ellos no saben dónde ubicarla.
Generalmente, este tipo de plagas son atraídas a tu casa por algunas condiciones como la falta de limpieza y la presencia de humedad, que son ideales para su desarrollo.
Para que las trampas para cucarachas sean efectivas, colócalas en puntos estratégicos donde haya humedad, oscuridad y acceso a comida, como debajo de fregaderos, detrás y debajo de electrodomésticos.
También puedes aplicar estos elementos caseros en esquinas oscuras, cerca de tuberías, desagües y grietas en paredes para interceptarlas.
Si esto no funciona, puedes recurrir al uso de los productos químicos tradicionales o puedes contactarte con un exterminador profesional para solucionar el problema.
Revisa las trampas periódicamente y reemplázalas cada 3 meses o cuando estén llenas/el cebo se haya secado. De lo contrario, perderán su efectividad de manera parcial o total.
Elementos caseros que alejan a las cucarachas
- Vinagre y Agua: mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un atomizador y rocía en pisos, encimeras, detrás de electrodomésticos y en grietas; su olor fuerte les molesta y elimina rastros de feromonas.
- Plantas Aromáticas: coloca hojas frescas de laurel, menta, albahaca o romero en rincones y entradas. También puedes usar aceites esenciales de estas plantas diluidos.
- Pepino y Limón: sus cáscaras o rodajas frescas repelen a las cucarachas. Colócalas donde suelen aparecer.
- Clavos de Olor: pon clavos enteros o hierve unos cuantos en agua para crear un vapor repelente.
- Bicarbonato de Sodio y Azúcar: mezcla partes iguales de bicarbonato de sodio, azúcar (atrayente) y harina. Las cucarachas se comen la mezcla, y el bicarbonato les produce gases internos que no pueden expulsar, matándolas.
- Bórax (con precaución): una pasta de ácido bórico (o bórax), azúcar, harina y un poco de agua o cebolla puede ser efectiva, pero es un producto químico que debe usarse con cuidado para no ser ingerido por niños o mascotas.