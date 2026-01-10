Dónde es mejor colocar las trampas de cucarachas para evitar que sean una plaga en casa

Generalmente, este tipo de plagas son atraídas a tu casa por algunas condiciones como la falta de limpieza y la presencia de humedad, que son ideales para su desarrollo.

cucarachas Las cucarachas son una de las plagas más comunes en casa.

Dónde es mejor ubicar las trampas de cucarachas para evitar sean plaga en casa

Para que las trampas para cucarachas sean efectivas, colócalas en puntos estratégicos donde haya humedad, oscuridad y acceso a comida, como debajo de fregaderos, detrás y debajo de electrodomésticos.