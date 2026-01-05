Cómo eliminar a las ratas de casa usando un tubo de cartón: trampa casera y efectiva

Lo primero que necesitas, además del tubo de cartón, es un recipiente profundo. Puede ser un balde o cubeta de al menos 20 litros (5 galones). Es importante que sea lo suficientemente alto como para que la rata no pueda saltar fuera.

Tubos de cartón.jpg La rata ingresará al tubo de cartón y posteriormente caerá dentro de un recipiente.

El tubo de cartón en cuestión puede ser el del clásico rollo de servilleta o, por qué no, el del papel higiénico. Justamente, las ratas entrarán dentro de él.

Paso a paso: cómo realizar esta efectiva trampa casera

Por último, y no menos importante, necesitarás un cebo para atraerlas hacia la trampa. Puedes usar chocolate u otros alimentos de su preferencia. El paso a paso quedaría de la siguiente manera:

Prepara el tubo: aplana ligeramente un lado del tubo de cartón para que no ruede fácilmente cuando lo coloques.

Si realizas esta trampa y no te funciona, entonces será mejor que te contactes con un especialista en plagas para solucionar el problema de raíz.