La decisión diaria que tomás por tu mascota y que impacta en el efecto invernadero

perro comiendo.jpg ¿Querés reducir la huella climática de tu mascota y que a la vez esté bien alimentado? Empezá por revisar qué ponés en su plato. Siempre es importante consultar a un veterinario especialista en nutrición.

Cómo la comida de perros y gatos influye en el efecto invernadero

El impacto ambiental de la carne no se limita al producto final: incluye el uso de tierras, el alimento del ganado, el agua, los desechos y las emisiones generadas durante todo el proceso. Cuando los alimentos para mascota utilizan carne de “calidad premium”, ese impacto aumenta.

Investigadores en nutrición animal explican que los alimentos balanceados tradicionales suelen aprovechar subproductos animales que los humanos no consumen, reduciendo el desperdicio. En cambio, usar cortes premium implica competir directamente con la dieta humana y sumar presión ambiental.

Además, la sobrealimentación de las mascotas es un problema doble. No solo afecta la salud de perros y gatos, sino que incrementa innecesariamente las emisiones asociadas a su dieta.

mascota comiendo.png La sobrealimentación de las mascotas es un problema doble. No solo afecta la salud de perros y gatos, sino que incrementa innecesariamente las emisiones asociadas a su dieta.

Qué cambios en la dieta reducen el impacto de tu mascota

Expertos coinciden en que ajustar porciones es el primer paso. La proteína debería representar alrededor del 18% de la dieta de un perro adulto y el 26% en gatos adultos, según la Association of American Feed Control Officials.

En el caso de los perros, es posible llevar dietas con menos carne, siempre que estén correctamente balanceadas. Los gatos, en cambio, dependen de nutrientes de origen animal, por lo que reducir su impacto pasa por elegir proteínas menos contaminantes: el pollo y el pescado generan menos emisiones que la carne vacuna.

¿Querés reducir la huella climática de tu mascota y que a la vez esté bien alimentado? Empezá por revisar qué ponés en su plato. Siempre es importante consultar a un veterinario especialista en nutrición.