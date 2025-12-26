Por qué tu perro te sigue a todos lados.

Además, el aprendizaje refuerza esta conducta: de vos vienen la comida, los paseos, el juego y la atención. Sin darnos cuenta, muchas veces premiamos el seguimiento con caricias o palabras, haciendo que el hábito se repita.

Cuándo puede ser una señal de alerta

Aunque seguirte es normal, un veterinario advierte que hay casos en los que esta conducta puede indicar un problema. La ansiedad por separación en perros aparece cuando el animal no tolera quedarse solo, llora, destruye objetos o entra en pánico al verte salir.

En estos casos, el seguimiento constante no es solo afecto, sino una señal de malestar emocional.

Qué podés hacer:

Fomentar momentos de independencia con juguetes interactivos.

Evitar reforzar el seguimiento excesivo.

Consultar con un veterinario o etólogo si la conducta se intensifica.

La American Veterinary Medical Association, Asociación Americana de Médicos Veterinarios (AVMA), destaca la importancia del vínculo humano-animal para el bienestar emocional de las mascotas, pero también señala que debe ser saludable para ambos.

Un estudio científico sobre el vínculo perro-humano demostró que la interacción entre ambos libera oxitocina, la hormona asociada al apego y la confianza.