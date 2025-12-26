Por qué tu perro te sigue a todos lados.

Si convivís con una mascota, seguro te pasó: vas al baño, a la cocina o simplemente cambiás de habitación… y tu perro va detrás. Para muchos es una escena tierna; para otros, una pregunta constante. La respuesta tiene que ver con su naturaleza social, el apego emocional y la forma en que se construye el vínculo con las personas.
Según el American Kennel Club, el comportamiento natural del perro está ligado a su origen evolutivo: los perros descienden de animales que vivían en grupo y seguían a su líder para sentirse seguros. En el hogar, esa figura sos vos.
Apego y vínculo emocional de tu perro
Especialistas en conducta animal explican que muchos perros desarrollan con sus humanos un vínculo muy fuerte, similar al apego que se genera entre un niño y su cuidador. Estudios sobre el vínculo emocional entre perros y humanos muestran que seguir a su persona de referencia les brinda calma y previsibilidad.
Además, el aprendizaje refuerza esta conducta: de vos vienen la comida, los paseos, el juego y la atención. Sin darnos cuenta, muchas veces premiamos el seguimiento con caricias o palabras, haciendo que el hábito se repita.
Cuándo puede ser una señal de alerta
Aunque seguirte es normal, un veterinario advierte que hay casos en los que esta conducta puede indicar un problema. La ansiedad por separación en perros aparece cuando el animal no tolera quedarse solo, llora, destruye objetos o entra en pánico al verte salir.
En estos casos, el seguimiento constante no es solo afecto, sino una señal de malestar emocional.
Qué podés hacer:
- Fomentar momentos de independencia con juguetes interactivos.
- Evitar reforzar el seguimiento excesivo.
- Consultar con un veterinario o etólogo si la conducta se intensifica.
La American Veterinary Medical Association, Asociación Americana de Médicos Veterinarios (AVMA), destaca la importancia del vínculo humano-animal para el bienestar emocional de las mascotas, pero también señala que debe ser saludable para ambos.
Un estudio científico sobre el vínculo perro-humano demostró que la interacción entre ambos libera oxitocina, la hormona asociada al apego y la confianza.