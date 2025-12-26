Admirado por su resistencia extrema y su longevidad, este árbol no solo fue clave en el desarrollo económico de un país de América del Sur, sino que también cumple un rol fundamental en el ecosistema, brindando refugio a la fauna, estabilidad al suelo y equilibrio al monte nativo.

Quebracho (1)

El árbol con la madera más fuerte del mundo crece en un país de América del Sur

Se trata del quebracho, una especie de árbol emblemática de la región chaqueña que se desarrolla principalmente en Argentina y Paraguay, donde forma parte esencial del paisaje y de la historia productiva de estos países de América del Sur. Históricamente, fue utilizado en durmientes ferroviarios, postes, vigas y estructuras sometidas a grandes cargas.