Admirado por su resistencia extrema y su longevidad, este árbol no solo fue clave en el desarrollo económico de un país de América del Sur, sino que también cumple un rol fundamental en el ecosistema, brindando refugio a la fauna, estabilidad al suelo y equilibrio al monte nativo.
El árbol con la madera más fuerte del mundo crece en un país de América del Sur
Se trata del quebracho, una especie de árbol emblemática de la región chaqueña que se desarrolla principalmente en Argentina y Paraguay, donde forma parte esencial del paisaje y de la historia productiva de estos países de América del Sur. Históricamente, fue utilizado en durmientes ferroviarios, postes, vigas y estructuras sometidas a grandes cargas.
El nombre “quebracho”, que significa “quiebra-hacha”, surge precisamente de la dificultad para trabajar su madera, capaz de desgastar herramientas y resistir condiciones extremas durante décadas. Este árbol puede vivir más de 150 años, creciendo lentamente en suelos pobres y bajo climas hostiles, con sequías prolongadas y altas temperaturas.
Las maderas más fuertes del mundo: ¿de dónde provienen?
La selección de las maderas más fuertes se hace con precisión, a través de la escala Janka. Esta mide la fuerza necesaria para hundir una esfera de acero en la madera, revelando su resistencia al desgaste y al paso del tiempo. Cada especie de árbol cuenta así su propia historia de fortaleza.
Según Maderea los árboles más fuertes del mundo, luego del quebracho, son
- Guayacán (Guaiacum officinale): otro árbol tropical de América del Sur, cuya madera densa es famosa por ser casi “más dura que el hierro”.
- Gidgee (Acacia cambagei): proviene de Australia, su madera es comparada con la de los árboles más fuertes del mundo.
- Snakewood (Brosimum guianensis): árbol sudamericano cuya madera combina resistencia mecánica con belleza, única en el mundo.
- Vera / Ibiocaí (Bulnesia arborea): este árbol de América del Sur produce madera muy dura y estable, con alto contenido de aceites naturales.
- Acacia erioloba / Espina de camello: árbol africano cuya madera resistente lo hace comparable con los árboles más duros del mundo.
- Granadillo negro (Dalbergia melanoxylon): árbol africano cuya madera se utiliza en instrumentos y ebanistería fina, reconocida mundialmente.
- Palo de hierro (Krugiodendron ferreum): árbol del Caribe con madera extremadamente dura y estable, valorada en todo el mundo.
- Katalox / Wamara (Swartzia spp.): árbol raro de México y Centroamérica, cuya madera densa y ornamental es apreciada en el mundo.
- Cebil (Anadenanthera colubrina): árbol sudamericano con madera resistente a termitas y desgaste, destacando entre los árboles más fuertes del mundo.