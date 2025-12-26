Angelina, una niña de 12 años, pelea por su vida en terapia intensiva tras ser alcanzada por una bala perdida en plena Navidad, por lo que familiares relataron el episodio y exigieron justicia. El hecho causó muchísima indignación entre los presentes, quiénes se mostraron muy enojados por el accionar de la persona responsable de disparar el arma de fuego.
"Que el dueño de la bala se cuide", calentura por la niña herida con una bala perdida en Navidad
La tía de la niña que fue impactada en la cabeza por una bala perdida en los festejos de Navidad, no pudo ocultar su indignación
Desde la puerta de su casa en Villa Sarmiento, su tía rompió el silencio con una mezcla de esperanza e indignación por lo que le sucedió a la niña: “Va a salir porque es superfuerte, pero que el hijo de puta que es el dueño de la bala se cuide”, lanzó ante las cámaras televisivas.
El hecho ocurrió cuando los niños de la familia salieron a la vereda a ver los fuegos artificiales tras la cena. “No llegaron a abrir los regalos, tuvieron que salir corriendo”, relató su tío, quien detalló que el proyectil —de bajo calibre— quedó alojado en la fosa posterior del cráneo de la niña.
Aunque la niña se encuentra estable, su estado es crítico y los médicos evalúan una compleja cirugía para extraer la bala que “entró pero no salió”.
La familia apunta contra la "inconsciencia" de quienes disparan al aire: “No miden las consecuencias; cada disparo al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien”, concluyeron con profundo dolor.
Niña y una bala perdida en Navidad
Horas después del fatal accidente en donde una niña de 12 años lucha por su vida luego de ser víctima de una bala perdida en un festejo de Navidad, los investigadores avanzan con las pericias para tratar de establecer desde donde se disparó el arma que provocó una grave herida en la cabeza de la menor.
El lamentable episodio ocurrió minutos después del brindis de Navidad en Villa Sarmiento, en el partido de Morón, en la zona oeste bonaerense, y de acuerdo a la investigación, antes del incidente, la nena salió junto a sus familiares con la ilusión de ver fuegos artificiales y en ese momento que una bala perdida impactó en la cabeza de la menor.
"Me quema la cabeza", la frase de la niña herida
“Me quema, me quema la cabeza”, alcanzó a decirle la niña a su familia antes de desvanecerse como consecuencia del impacto del impacto, por lo que sus familiares actuaron con rapidez ante semejante panorama.
El grave incidente ocurrió en la vivienda situada calle Pedro Castelli al 300, entre Segurola y Madero, a metros de la autopista del Oeste.