"Que el dueño de la bala se cuide", calentura por la niña herida con una bala perdida en Navidad

Aunque la niña se encuentra estable, su estado es crítico y los médicos evalúan una compleja cirugía para extraer la bala que “entró pero no salió”.

La familia apunta contra la "inconsciencia" de quienes disparan al aire: “No miden las consecuencias; cada disparo al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien”, concluyeron con profundo dolor.

Niña y una bala perdida en Navidad

Horas después del fatal accidente en donde una niña de 12 años lucha por su vida luego de ser víctima de una bala perdida en un festejo de Navidad, los investigadores avanzan con las pericias para tratar de establecer desde donde se disparó el arma que provocó una grave herida en la cabeza de la menor.

El lamentable episodio ocurrió minutos después del brindis de Navidad en Villa Sarmiento, en el partido de Morón, en la zona oeste bonaerense, y de acuerdo a la investigación, antes del incidente, la nena salió junto a sus familiares con la ilusión de ver fuegos artificiales y en ese momento que una bala perdida impactó en la cabeza de la menor.

"Me quema la cabeza", la frase de la niña herida

“Me quema, me quema la cabeza”, alcanzó a decirle la niña a su familia antes de desvanecerse como consecuencia del impacto del impacto, por lo que sus familiares actuaron con rapidez ante semejante panorama.

El grave incidente ocurrió en la vivienda situada calle Pedro Castelli al 300, entre Segurola y Madero, a metros de la autopista del Oeste.