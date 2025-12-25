Por qué Sebastián Sarmiento, que va a juicio político, perdió la chance de ser juez en Neuquén

Evaldo Vega-Consejo Magistratura de Neuquén Evaldo Vega, presidente del Consejo de Neuquén, firmó la declaración de fracaso del concurso del que participó el juez Sebastián Sarmiento.

El Jury fue determinante para las chances de Sebastián Sarmiento

A Sebastián Sarmiento le jugó en contra, de acuerdo con los fundamentos del Consejo, estar bajo proceso del Jury de Enjuiciamiento de Mendoza por mal desempeño al mismo tiempo que concursaba por ser juez en Zapala. Eso quedó en evidencia mucho antes de esta decisión. Fue durante la entrevista personal con los consejeros, el 27 de noviembre último, en las oficinas del Consejo de Neuquén.

Fue apenas tres minutos después de iniciada esta etapa y luego de que Sarmiento se presentara ante los evaluadores cuando la consejera María Belén de los Santos, del bloque PJ de la Legislatura neuquina, tomó la palabra y le dijo al mendocino que habían tomado conocimiento, a través de la prensa, de que en Mendoza estaba bajo proceso de Jury de Enjuiciamiento. "No puedo dejar de preguntarle porque es de público conocimiento...", señaló De los Santos, que le concedió la posibilidad de que diera explicaciones.

Entonces, Sarmiento dio sus razones pero antes consideró "indispensable aclarar la situación: no hubo corrupción ni demoras en los expedientes a mi cargo sino que se me cuestionan decisiones de orden jurisdiccional ". Y agregó: "El Jury no está abierto sino que hay una presentación de un legislador". Para entonces, en Mendoza, el Jury aún no lo había suspendido por 13 a 8 tras analizar su defensa escrita, lo que sucedió el 11 de diciembre, dos semanas después del cónclave en Neuquén que puede verse y escucharse a continuación ya que la Magistratura de Neuquén hace público, a través de sus redes, todo lo que sucede en estos procesos.

La "omisión de información relevante" y los aspirantes a jueces

La acordada 119 fundamentó largamente por qué dio por fracasado el concurso 263 y terminó con las expectativas de Sebastián Sarmiento y otros dos aspirantes. Amerita detenerse en uno de los puntos de la resolución, ya que si bien se refiere a todos los que aspiren a ser magistrados en Neuquén, alude al mendocino sin nombrarlo ya que se refiere a la "omisión de información relevante". Y es parte de los argumentos de la consejera Andrea Lorena Paz, representante de los Abogados de Neuquén en el Consejo.

Esto dijo Paz, a lo que adhirió el resto del Consejo de Neuquén: "Quienes se postulan para cargos públicos de especial responsabilidad se encuentran alcanzados por un deber reforzado de veracidad, colaboración y transparencia, deber que no se agota en el cumplimiento formal de requisitos reglamentarios, sino que proyecta efectos directos sobre la evaluación de su idoneidad integral. En tal sentido, la omisión de información relevante, aún cuando no se configure como una infracción formal autónoma, resulta jurídicamente valorable dentro del marco de una evaluación integral de idoneidad, en tanto afecta la confianza institucional, la credibilidad del proceso y la legitimidad de una eventual designación".

Andrea Lorena Paz-Consejo-Neuquén- La consejera Andrea Lorena Paz, representante de los Abogados de Neuquén en el Consejo, dio argumentos tajantes acerca de qué se tiene en cuenta en esa provincia para ser magistrado. No sólo saberes académicos.

En síntesis, y de acuerdo con texto completo de la acordada 119, el Consejo de la Magistratura señaló que para ser magistrado en esa provincia saber de leyes es uno de los aspectos que se tienen en cuenta, pero no el único: "El orden de mérito provisorio no permite asegurar, de manera suficiente, la concurrencia plena de los estándares de idoneidad, confiabilidad y aptitud institucional requeridos para la cobertura del cargo".

Sebastián Sarmiento según el Consejo de Neuquén

Acerca de Sebastián Sarmiento dijeron desde el consejo que el hecho de estar bajo proceso del Jury en Mendoza no afectaba el principio de inocencia pero manifestaron que "la sustanciación de un Jury de Enjuiciamiento por hechos vinculados directamente con ejercicio de la función jurisdiccional genera una situación de incertidumbre incompatible con la inmediatez y la ejemplaridad que requiere la cobertura de una vacante en nuestro Poder Judicial. La naturaleza del proceso de selección busca no solo idoneidad técnica, sino también la solvencia ética y la estabilidad funcional, extremos que en la actualidad se encuentran bajo revisión institucional en otra jurisdicción. La designación de un magistrado bajo estas condiciones podría afectar la confianza pública en el sistema de justicia provincial y comprometer la responsabilidad de este consejo en la selección de perfiles que reúnan condiciones de idoneidad integral".