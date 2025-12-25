En Santiago del Estero, dos vecinos de la localidad Taco del Pozo (departamento de Quebrachos) hallaron un bolso con casi $3 millones en la terminal de ómnibus y actuaron de una manera ejemplar que alegró a todos.
Dos santiagueños encontraron un bolso con casi $3 millones en la terminal y lograron lo impensado
Los sujetos hallaron el dinero en el baño de un bar de la terminal de ómnibus y actuaron de una manera que alegró a todos
En el baño de un bar de la terminal los dos hombres encontraron el bolso que, al abrirlo, contenía $2,77 millones en efectivo. Sin dudarlo un segundo, sin caer en la tentación de pensar que fue una suerte de regalo navideño, sin egoísmos y en un acto de total empatía con el dueño de tamaña suma, decidieron hablar con el dueño del comercio para dar con quien había perdido el bolso.
¿Cómo se perdió el bolso lleno de dinero?
El dueño del bolso perdido simplemente lo olvidó en el baño y emprendió su viaje de regreso a Buenos Aires, donde reside. En el momento que se dio cuenta, arriba del micro, comenzó a llamar a la terminal para ver si podía recuperarlo.
Mientras tanto, Pedro Pablo Herrera y su tío Luis Miguel Herrera -quienes encontraron el bolso- ya habían puesto en conocimiento al dueño del bar de la terminal para ver si conocía a su propietario del bolso millonario para devolvérselo.
Tío, sobrino y el dueño del bar acordaron trasladarse a la comisaria comunitaria 33 de Sumampa, donde contaron el dinero que se encontraba en el interior del bolso, registrano $ 2.777.000 en efectivo.
En ese momento el celular del dueño del bar y encargado de una boletería de colectivo empezó a sonar incesantemente. Al contestar apareció un hombre de la ciudad de Buenos Aires preguntándole desesperado si no había encontrado un bolso que tenía plata que se había olvidado en algún lugar de la terminal.
De inmediato, el dueño del bar le informó que dos vecinos lo habían hallado y decidido buscar a su dueño con el fin de devolverlo. Finalmente el bolso con el dinero fue enviado a Buenos Aires y ya se encuentra en poder del viajero, quien se llevó un gran susto y agradeció el gran gesto a los dos santiagueños.
La noticia da vueltas al país en diarios y redes sociales y los internautas resaltan la honestidad de las personas que encontraron y devolvieron el bolso.
Fuente: Diario El Liberal