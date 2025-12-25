Verano 2026: Mercado Libre reveló los 5 destinos más elegidos para las vacaciones

Los 5 destinos que lideran el ranking:

Mar del Plata

Pinamar

Capital Federal

Villa Gesell

Tigre

El "Top 10" de las ciudades elegidas para estas vacaciones se completa con San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, demostrando una tendencia equilibrada entre los balnearios tradicionales y los barrios privados o zonas de quintas para escapadas cortas.

Con respecto a Buenos Aires, el Servicio Meteorológico anticipó que será uno de los sectores de Argentina que más elevadas temperaturas presentará en la temporada 2026, junto a otras prvincias como San Luis.

Un dato relevante que arroja el informe es la anticipación de los viajeros. La búsqueda de alquileres temporarios -tanto de casas como de departamentos- se disparó casi un 50% durante los meses de octubre y noviembre, en comparación con el promedio registrado durante el resto del año 2025.

Seguridad: 5 consejos para evitar estafas al alquilar

Frente al aumento de la demanda, también crece la exposición a riesgos y posibles estafas. Desde Mercado Libre Inmuebles hicieron hincapié en la prevención y sugieren cinco recaudos fundamentales para que la experiencia de alquilar sea confiable:

Plataformas oficiales : optar siempre por sitios reconocidos que verifiquen la identidad de los anunciantes.

: optar siempre por sitios reconocidos que verifiquen la identidad de los anunciantes. Desconfiar de los "regalos" : evitar ofertas sospechosamente económicas, especialmente en redes sociales donde no existen garantías ni respaldo.

: evitar ofertas sospechosamente económicas, especialmente en redes sociales donde no existen garantías ni respaldo. Verificación exhaustiva : chequear la identidad del anunciante, su historial en la plataforma y la ubicación real del inmueble mediante mapas y búsquedas complementarias en internet.

: chequear la identidad del anunciante, su historial en la plataforma y la ubicación real del inmueble mediante mapas y búsquedas complementarias en internet. Canales de pago protegidos : realizar transacciones únicamente por vías seguras y evitar el envío de dinero por fuera de los sistemas de la plataforma.

: realizar transacciones únicamente por vías seguras y evitar el envío de dinero por fuera de los sistemas de la plataforma. Protección de datos: no compartir información sensible bajo conexiones Wi-Fi públicas y activar siempre el doble factor de autenticación en los dispositivos.

Con más de 20 años de trayectoria, Mercado Libre Inmuebles se posiciona como uno de los actores más grandes del sector. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 30.000 propiedades disponibles para alquiler temporal y supera los 600.000 avisos activos en total. Su propuesta se basa en el análisis minucioso de datos y tecnología de vanguardia para conectar a propietarios e inquilinos de manera eficiente.

Sueldos Mercado Libre celular.jpg

Sobre Mercado Libre

Fundada en 1999, es la compañía líder en tecnología para comercio electrónico en América Latina. A través de sus ecosistemas (Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios), facilita la compra, venta, envío y pago de bienes y servicios a millones de usuarios. La empresa, que cotiza en el Nasdaq (MELI) desde 2007, se encuentra entre los 50 sitios con más visitas a nivel mundial.