Verano 2026: Mercado Libre reveló los 5 destinos más elegidos para las vacaciones

Con el inicio de la temporada estival, la búsqueda de propiedades temporales se disparó un 50% en Argentina según un relevamiento realizado y difundido por el sitio de ventas online Mercado Libre. Mar del Plata lidera las preferencias en un ranking que combina playa, escapadas cercanas y ciudad.
Un estudio de Mercado Libre dio a conocer los lugares más elegidos para descansar en esta temporada, con la Costa Atlántica a la cabeza
Como cada verano, los alquileres temporales de casas y departamentos se consolidan como la opción predilecta de los argentinos para descansar. Según el último relevamiento de Mercado Libre Inmuebles, el interés por estas propiedades ha mostrado un crecimiento exponencial hacia el cierre de 2025, marcando el pulso de lo que será la temporada 2026.
Los destinos más elegidos para el verano según Mercado Libre Inmuebles
El informe revela que Mar del Plata se mantiene firme como la ciudad más buscada por los usuarios dentro de la Costa Atlántica. Sin embargo, el abanico de preferencias es amplio e incluye tanto destinos de costa como opciones de cercanía y centros urbanos.
Los 5 destinos que lideran el ranking:
- Mar del Plata
- Pinamar
- Capital Federal
- Villa Gesell
- Tigre
El "Top 10" de las ciudades elegidas para estas vacaciones se completa con San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, demostrando una tendencia equilibrada entre los balnearios tradicionales y los barrios privados o zonas de quintas para escapadas cortas.
Con respecto a Buenos Aires, el Servicio Meteorológico anticipó que será uno de los sectores de Argentina que más elevadas temperaturas presentará en la temporada 2026, junto a otras prvincias como San Luis.
Un dato relevante que arroja el informe es la anticipación de los viajeros. La búsqueda de alquileres temporarios -tanto de casas como de departamentos- se disparó casi un 50% durante los meses de octubre y noviembre, en comparación con el promedio registrado durante el resto del año 2025.
Seguridad: 5 consejos para evitar estafas al alquilar
Frente al aumento de la demanda, también crece la exposición a riesgos y posibles estafas. Desde Mercado Libre Inmuebles hicieron hincapié en la prevención y sugieren cinco recaudos fundamentales para que la experiencia de alquilar sea confiable:
- Plataformas oficiales: optar siempre por sitios reconocidos que verifiquen la identidad de los anunciantes.
- Desconfiar de los "regalos": evitar ofertas sospechosamente económicas, especialmente en redes sociales donde no existen garantías ni respaldo.
- Verificación exhaustiva: chequear la identidad del anunciante, su historial en la plataforma y la ubicación real del inmueble mediante mapas y búsquedas complementarias en internet.
- Canales de pago protegidos: realizar transacciones únicamente por vías seguras y evitar el envío de dinero por fuera de los sistemas de la plataforma.
- Protección de datos: no compartir información sensible bajo conexiones Wi-Fi públicas y activar siempre el doble factor de autenticación en los dispositivos.
Con más de 20 años de trayectoria, Mercado Libre Inmuebles se posiciona como uno de los actores más grandes del sector. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 30.000 propiedades disponibles para alquiler temporal y supera los 600.000 avisos activos en total. Su propuesta se basa en el análisis minucioso de datos y tecnología de vanguardia para conectar a propietarios e inquilinos de manera eficiente.
