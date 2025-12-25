Un llamativo episodio de violencia conmocionó la mañana de ayer a comerciantes y vecinos de la zona del kilómetro 730 de la Ruta 34. El hecho ocurrió dentro de un establecimiento gastronómico, donde una mañana que parecía ser tranquila terminó convirtiéndose en una tensa escena de infidelidad que quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.
Feroz pelea por infidelidad: un hombre encontró a su esposa con otro y un desayuno terminó siendo 100% Lucha
La infidelidad quedó registrada por cámaras de seguridad y el caso tomó una relevancia completamente inesperada
La infidelidad no tiene límites y te pueden agarrar desprevenido, tal como le paso a esta mujer que estaba desayunando tranquila con su amate después de una fogosa noche y la agarraron con las manos en la masa.
Un hombre atacó a su mujer y a otro hombre al descubrirla de trampa
De acuerdo con las imágenes, todo transcurría con normalidad cuando una mujer llegó al comercio y se sentó a desayunar junto a un hombre. Ambos compartían hamburguesas y conversaban sin sobresaltos, hasta que una camioneta negra se detuvo frente al negocio. En el interior del vehículo aguardaban otra mujer y un hombre, quienes descendieron minutos después al notar la situación.
Según trascendió, el individuo que ingresó sería el esposo de la mujer que se encontraba desayunando. Al descubrir la infidelidad, se dirigió directamente hacia el acompañante de su pareja y comenzó un intenso intercambio verbal que rápidamente derivó en empujones y forcejeos. Durante al menos 15 minutos, el clima se mantuvo tenso mientras algunos testigos y la pareja que llegó en la camioneta intentaban calmar los ánimos para evitar que el conflicto pasara a mayores.
Afortunadamente, el agresor decidió retirarse del lugar y el episodio no dejó heridos. Ninguna de las personas involucradas requirió asistencia médica y, pese a la magnitud del altercado, no se registraron daños materiales dentro del comercio.
Las autoridades locales fueron notificadas del incidente y tomaron intervención para conocer los pormenores, aunque hasta el momento no se informaron detenciones ni imputaciones formales. El hecho llamó la atención no solo por su duración, sino también porque ocurrió a plena luz del día, en una zona con permanente circulación de clientes y vehículos.