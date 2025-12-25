Feroz pelea por infidelidad: un hombre encontró a su esposa con otro y un desayuno terminó siendo 100% Lucha

Según trascendió, el individuo que ingresó sería el esposo de la mujer que se encontraba desayunando. Al descubrir la infidelidad, se dirigió directamente hacia el acompañante de su pareja y comenzó un intenso intercambio verbal que rápidamente derivó en empujones y forcejeos. Durante al menos 15 minutos, el clima se mantuvo tenso mientras algunos testigos y la pareja que llegó en la camioneta intentaban calmar los ánimos para evitar que el conflicto pasara a mayores.

hecho de indifelidad (2) El agresor sorprendió a su pareja desayunando con otra persona y protagonizó una pelea.

Afortunadamente, el agresor decidió retirarse del lugar y el episodio no dejó heridos. Ninguna de las personas involucradas requirió asistencia médica y, pese a la magnitud del altercado, no se registraron daños materiales dentro del comercio.

Las autoridades locales fueron notificadas del incidente y tomaron intervención para conocer los pormenores, aunque hasta el momento no se informaron detenciones ni imputaciones formales. El hecho llamó la atención no solo por su duración, sino también porque ocurrió a plena luz del día, en una zona con permanente circulación de clientes y vehículos.