Una cena en la pizzería “Yotuel”, ubicada en la calle Belgrano al 2100 de Mar del Plata, terminó en un escándalo de violencia y destrozos cuando un hombre de 39 años descubrió a su pareja con otro individuo, en un supuesto y sorprendente caso de infidelidad.
Escandaloso caso de infidelidad: hombre encontró a su mujer con otro en una pizzería y se pudrió todo
El incidente derivó en una intensa confrontación física por infidelidad, que sorprendió tanto a los empleados como a los clientes presentes.
La pelea se inició sin mediar palabra cuando el agresor ingresó al comercio y vio a la mujer compartiendo una cerveza con un joven de 33 años.
Infidelidad: destrozos y detención
El enfrentamiento en Mar del Plata escaló rápidamente, provocando daños materiales en el establecimiento:
- Daños materiales: el forcejeo resultó en la rotura de vajilla, vidrios y parte del mobiliario del local.
- Intervención policial: personal de la Subcomisaría Casino acudió al lugar y procedió a la detención del hombre de 33 años, mientras que el otro involucrado recuperó la libertad poco después.
- Salud de los involucrados: a pesar de la intensidad de los golpes, trascendió que ninguno de los protagonistas sufrió heridas de gravedad.
La causa judicial fue caratulada como “Daños” y quedó bajo la investigación de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.