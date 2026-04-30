Los detalles más fuertes de la separación de Pampita y Martín Pepa

yanina separacion pampita Yanina Latorre sin filtros sobre la separación de Pampita y Martín Pepa.

Además, la conductora habló de la llamativa reacción de Pampita luego de que se conocieran los rumores. “Ayer le escribí a las 4 de la tarde, le escribí a las 5, le escribí a las 6 y hoy a las 8 de la mañana. Me leíste, no estaba abierta para conversar. Yo entiendo que ella debe saber que puede crecer el rumor. No me contestó. Consigo el teléfono a Martín Pepa, le escribo y no me contesta. Para meter un poco de presión, clavo una placa negra diciendo que tengo una separación, que estoy tratando de chequear y que no me contestan los protagonistas”, relató.

Rumores de infidelidad de Pampita a Martín Pepa

En Sálvese Quien Pueda revelaron que Pampita Carolina Ardohain habría tenido un encuentro con el piloto Cochito López en Uruguay durante su breve estadía en un hotel.

Martín Salwe, reveló que Pampita y Cochito habrían cenado en su cuarto y hasta dio detalles del menú y el vino que la pareja habría degustado generando la furia e indignación de la modelo.

Luego de que el panelista de SQP develara la noticia, Pampita Carolina Ardohain no solo lo trató de mentiroso sino que aseguró no tener ningún tipo de vínculo con el piloto con quien se la relacionó en varias ocasiones en los últimos meses.

pampita cochito Qué pasó entre Pampita y Cochito López.

“No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”, dijo contundente.

“Estoy muy bien con mi novio. Y estuve con mi hijo los dos días porque Benjamín se vino a Argentina y era el único hijo que estaba en Uruguay. Salgo a aclarar porque no me gustan las mentiras, o que crezcan las mentiras”, cerró Pampita furiosa quien en las últimas horas trascendió que estaría considerando tomar acciones legales contra los periodistas que lanzaron el rumor.