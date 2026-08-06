Roberto García Moritán volvió ser noticia de todos los portales luego de que en LAM revelaran su nueva conquista: Emily Ceco, participante de la primera temporada de "Love is Blind" en Argentina.
¡Bombazo! Roberto García Moritán en pareja con Emily Ceco de Love is Blind
El ex de Pampita Carolina Ardohain fue visto junto a la joven que denunció a Santiago Martínez por violencia de género
Pilar Smith contó que Emily Ceco y Roberto García Moritán se conocieron durante un programa en Radio Tú de Aptra y que el flechazo fue inmediato.
"Se empezaron a seguir en Instagram y él le mandó un mensaje por privado y le pidió el teléfono", explicó sobre el inicio de la relación que lleva varias semanas.
Además, apareció un video donde se los ve a Roberto García Moritán y Emily Ceco caminando juntos en la noche de Buenos Aires por las calles de Palermo.
¿Quién es Emily Ceco?
Emily Ceco, quien participó del reality de Netflix "Love Is Blind Argentina", denunció a su expareja, Santiago Martínez por violencia de género.
La joven se animó a hablar del calvario que sufrió durante la relación en el programa de streaming "El ejército de la mañana" (Bondi) mostrando frente a cámara su rostro lleno de hematomas tras la golpiza recibida por Martínez.
Santiago Martínez fue condenado s a 15 años de prisión por delito de tentativa de femicidio de su expareja.La pena que recibió Martínez, de 30 años de edad, es la misma pena que había solicitado durante la jornada de alegatos el abogado de la víctima, Roberto Castillo.
El representante legal de la joven víctima había solicitado la pena de 15 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género, y también lesiones leves reiteradas”.
En pocas palabras
- Roberto García Moritán: Se le vincula sentimentalmente con Emily Ceco, participante de "Love is Blind".
- Emily Ceco: Denunció a su expareja, Santiago Martínez, por violencia de género.
- Caso Martínez: El hombre fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio.