¡Bombazo! Roberto García Moritán en pareja con Emily Ceco de Love is Blind

Roberto García Moritán estaría saliendo con Emily Ceco de Love is Blind Argentina.

Además, apareció un video donde se los ve a Roberto García Moritán y Emily Ceco caminando juntos en la noche de Buenos Aires por las calles de Palermo.

¿Quién es Emily Ceco?

Emily Ceco, quien participó del reality de Netflix "Love Is Blind Argentina", denunció a su expareja, Santiago Martínez por violencia de género.

La joven se animó a hablar del calvario que sufrió durante la relación en el programa de streaming "El ejército de la mañana" (Bondi) mostrando frente a cámara su rostro lleno de hematomas tras la golpiza recibida por Martínez.

Santiago Martínez fue condenado s a 15 años de prisión por delito de tentativa de femicidio de su expareja.La pena que recibió Martínez, de 30 años de edad, es la misma pena que había solicitado durante la jornada de alegatos el abogado de la víctima, Roberto Castillo.

Santiago Martínez y Emily Ceco tras su paso por Love is Blind.

El representante legal de la joven víctima había solicitado la pena de 15 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género, y también lesiones leves reiteradas”.