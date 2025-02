¡Bombazo! Pampita y Roberto García Moritán juntos en Miami

pampita roberto miami.jpeg Pampita y Roberto García Moritán juntos en Miami.

Fue la cuenta de instagram @lomáspop la que compartió la imagen que sacó un turista en Miami acompañandola con una picante información "Vieron a Pampita junto con Moritán y los hijos en Miami!!"

Pampita celebra su cumpleaños en Estados Unidos

Pampita confirmó que a sus 47 años recién cumplidos está más fabulosa, sexy y fashionista que nunca. Tras sus vacaciones en Punta del Este, Pampita viajó a Estados Unidos.

pampita cumpleaños.webp

A diferencia de otros años, Pampita celebró su cumpleaños con sus pequeños como mostró con postales en su cuenta de Instagram.

La noche posterior, Pampita revolucionó las redes presumiendo sus 47 años con un conjunto de gamuza de inspiración cowboy y aires boho chic, anticipando dos de las tendencias que serán furor este 2025.

pampita look cowboy.jpg

Pampita reina del off-white

Convertida en una empresaria incansable y modelo ultra solicitada, Pampita no para de promocionar marcas y compartir videos luciendo las tendencias infaltables de la temporada primavera verano 2025.

Como no podía ser de otra manera, el off-white, color estrella de todos los veranos, no quedó afuera de sus elecciones siendo uno de sus predilectos tanto en looks casuales como en sus noches de gala.

pampita pantalones off-white.jpg

En esta oportunidad, Pampita lo llevó en un total look marcando su silueta con unos pantaloncitos XS ultra ceñidos que combinó con corset al tono y modeló posando por las calles de Buenos Aires.

Pampita diosa en el Abierto de Polo de Palermo

Acompañada por su novio Martín Pepa, Pampita dijo presente en el evento la final del Abierto de Polo de Palermo uno de los eventos más tops y exclusivos de la temporada.

Siguiendo los mandamientos del fashionismo del polo, Pampita fue por el estilo boho chic luciendo un slip dress de inspiración lencera en clave off-white, robándose todas las miradas con su look.

pampita off white polo.webp

Pampita incluyó detalles de transparencias de encaje en su diseño y, como broche de oro, agregó pashmina estilo poncho como abrigo perfecto.