Se pudrió todo con Gladys la Bomba en Gran Hermano: ¿la expulsan?

gladys gh Gladys amenazó con abandonar Gran Hermano.

En medio de las especulaciones sobre su posible abandono, el periodista Santiago Riva Roy se comunicó con parte de la rpoducción y lanzó un bombazo sobre el futuro de la cantante. "Ella amenaza cada vez que se pelea con alguien. No andamos con vueltas este año. No retenemos a nadie", le habrían confirmado.

¿Gladys la Bomba Tucumana acusada de homofóbica?

Según revelaron en DDM, la familia del participante Juanicar está pidiendo su expulsión luego de que la cantante hablara de la sexualidad de Zunino.

"La Bomba hablando a espaldas de Zunino, diciendo que es put..., hablando de su orientación sexual, algo que él no manifestó”, describió lo ocurrido Santiago Riva Roy. “La familia de Juanicar pide la expulsión y viene denunciando que Gran Hermano es muy laxo con la homofobia”, sumó el periodista.

El explosivo cambio de look de Gladys la Bomba Tucumana

Antes de su ingreso el lunes 27 de abril, Gladys la Bomba Tucumana pasó por el dentista y desde allí por la peluquería donde presumió su explosiva transformación.

gladys la bomba gran hermano Gladys la Bomba se cambió el look antes de entrar a Gran Hermano.

De lo más glam, Gladys estrenó pelo lacio extra large gracias a un nuevo sistema de extensiones como contó la rubia en sus stories. “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.