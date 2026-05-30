Tras la comentada salida de La Maciel de la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada, Gladys la Bomba Tucumana fue elegida para ser su reemplazo.
Se pudrió todo con Gladys la Bomba en Gran Hermano: ¿la expulsan?
Explosión en las redes sociales por el futuro de Gladys la Bomba Tucumana en Hermano. Los detalles
Desde su ingreso a la casa, Gladys la Bomba Tucumana no ha parado de revolucionar a sus compañeros y causar polémica, en especial con sus últimos comentarios.
Luego de que la acusaran de aldrona y tuviera feroces cruces con compañeros como Cintia y Yanina Zilli, Gladys sigue amenazando con abandonar la casa antes de ser expulsada por el público.
En medio de las especulaciones sobre su posible abandono, el periodista Santiago Riva Roy se comunicó con parte de la rpoducción y lanzó un bombazo sobre el futuro de la cantante. "Ella amenaza cada vez que se pelea con alguien. No andamos con vueltas este año. No retenemos a nadie", le habrían confirmado.
¿Gladys la Bomba Tucumana acusada de homofóbica?
Según revelaron en DDM, la familia del participante Juanicar está pidiendo su expulsión luego de que la cantante hablara de la sexualidad de Zunino.
"La Bomba hablando a espaldas de Zunino, diciendo que es put..., hablando de su orientación sexual, algo que él no manifestó”, describió lo ocurrido Santiago Riva Roy. “La familia de Juanicar pide la expulsión y viene denunciando que Gran Hermano es muy laxo con la homofobia”, sumó el periodista.
El explosivo cambio de look de Gladys la Bomba Tucumana
Antes de su ingreso el lunes 27 de abril, Gladys la Bomba Tucumana pasó por el dentista y desde allí por la peluquería donde presumió su explosiva transformación.
De lo más glam, Gladys estrenó pelo lacio extra large gracias a un nuevo sistema de extensiones como contó la rubia en sus stories. “Amo este sistema de extensiones. Qué precioso. Un lujo este look”.