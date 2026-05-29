Desde Europa, Yanina Latorre lanzó la bomba más escandalosa sobre Nati Jota

Nati Jota (1).jpg Nati Joa viajó a entrevistar a Nahir Galarza.

"Hago un paréntesis en mis vacaciones. Me enteré que el fin de semana Nati Jota y Paulo Hablan viajaron a la cárcel de Paraná, a hacerle nota a Nahir Galarza. La nota sale la semana que viene”, aseveró Latorre en su cuenta de Instagram.

El drama de Yanina Latorre en su viaje por Europa

Desde paseos por las calles más pintorescas, compras de lujo y visitas a museos, Yanina no ha parado de compartir cada una de sus experiencias con sus seguidores, incluso la angustia que vivió antes de abordar un tren con destino a Budapest.

“Vamos a tomarnos un tren y viste que la gente viaja con valijas. Nosotras tenemos carry on, valijas de compras, etc. Ahora veo todo negro, para mí vamos a llegar a la estación y no vamos a encontrar el andén”, arrancaba Yanina Latorre desde el taxi que la llevaba a la estación. “Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal”, seguía.

yanina latorre tren budapest

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“Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada”, continuaba Yanina Latorre aunque minutos despúes se mostró fabulosa desde el tren. "Ya estamos, nadie te da información, nadie te ayuda, el pasaje está en austríaco, andá a arreglarte, pero lo logramos”, señaló aliviada.