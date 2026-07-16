Por primera vez, Yanina Latorre habló de la vecina supuesta amante de Diego Latorre

"Puro invento. Habla de una vecina en Miami porque Diego está en Estados Unidos. Él no tiene un departamento ni está ahí, muy fondo de ella, subió una anécdota nuestra de cuando paseaba al perro y puso que tenía un amante. Ahí yo me corrí. No tenía que estar peleando con un pibe que no tiene nada que perder", dijo Yanina contundente en su programa de radio.

Los posteos de Mauro Icardi contra Yanina Latorre

Luego de que la conductora revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz, Mauro Icardi salió con los tapones de punta.

Furioso, Mauro Icardi le respondó con todo amenazándola con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami. Además, picanteó a Yanina Latorre por no publicar el material que confirmaría el amorío de la China Suárez con un piloto.

“¡Qué silencio! Pobrecita la Aruzza tikitita... prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean. ¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostraste poco. Pensé que estabas para más”, arrancó Mauro en sus stories.

Mauro Icardi acusó a Yanina Latorre de no tener pruebas.

"Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?. ¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó, sin filtro en otra historia.