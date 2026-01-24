¡Bombazo! ¿Evangelina Anderson con el ex de la Tora de Gran Hermano?

evangelina maxi kilates Evangelina Anderson cerca de Maxi Kilates, ex de la Tora Villar.

A pesar de esto, las angelitas recordaron las polémicas actitudes de Maxi Kilates con la Tora. “Le hizo de todo, todo lo que está mal”. “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella, durante el último tiempo de la relación, lloró mucho”, agregó Pepe Ochoa sobre el cantante relacionado con Evangelina Anderson.

La angustia de Evangelina Anderson por Martín Demichelis

Salió a la luz un nuevo capítulo en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, ahora por el régimen de visitas de sus hijos.

En A la Tarde, revelaron que Evangelina Anderson estaría viviendo un calvario por la falta de atención de Martín Demichelis a sus herederos según explicó Débora Damato.

"El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene donde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche", expresó.

evangelina martin cumpleaños Evangelina Anderson furiosa con Martín Demichelis.

El drama familiar de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

"Hoy cuando ella labura se quedan con la hermana de Evangelina... Martín los va a buscar para ir a merendar nada más. La vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", agregó sobre el difícil momento que está atravesando Evangelina Anderson.