Tras las repercusiones por el anuncio de su segundo embarazo con el empresario Nicolás Trombino, Jesica Cirio volvió a ser noticia de todos los portales por su lujoso viaje a Europa.
Jesica Cirio de compras en Europa: la exorbitante cifra que gastó en un solo local
Los seguidores quedaron impactados con las fotos de Jesica Cirio en Madrid y la cuantiosa suma que dejó en indumentaria. Los detalles
Acompañda por su hija Chloé y una amiga, Jesica Cirio viajó a Madrid para disfrutar de un viaje de chicas y compras, y su paso por una de las tiendas favoritas de las celebrities internacionales no pasó desapercibido.
En Puro Show, Pochi de Gossipeame mostró la foto que una argentina tomó de Jesica Cirio en la caja."Me cuentan que Jésica está en un local de ropa de una las marcas más famosas, que no es de las más accesibles y está muy de moda, y me cuentan que está en esa tienda ahora y que elige ropa sin parar y no se la prueba", arrancó.
Además, la panelista sorprendió con la cuantiosa suma que gastó Jesica Cirio en el local de ropa del momento. "La compra solo en esta tienda en Madrid estamos hablando de 4 mil euros", dijo.
Los polémicos negocios de Nicolás Trombino, novio de Jesica Cirio
El periodista Tomás Díaz Cueto dio detalles explosivos de los negocios de Nicolas Trombino y estalló la polémica. Según reveló, Trombino tiene “vínculos un tanto extraños” como su sociedad en Estados Unidos con Quinto Ferro un exitosísimo empresario de 24 años que es mano derecha del sindicalista Luis Barrionuevo.
Ferro es CEO de una empresa en Miami que ofrece servicios de jets privados y de otra cuya dirección es la misma que una de las sedes del movimiento político del ex diputado. "¿Sociedades en el exterior. Aviones privados. Vínculos políticos/sindicales… ¿Qué puede salir mal ahí?", dijo Díaz Cueto estallando las redes.