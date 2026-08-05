Quiénes serán los reemplazos de Florencia Peña y Marley: la primicia de Yanina Latorre

Yanina Latorre anunció quiénes reemplazarán a Florencia Peña y Marley.

"El Pollo Álvarez y Mica Vázquez arrancan el lunes. De 12:30 a 13:30 por Luzu. "Un mediodía mejor",agregó sobre el nombre del programa.

Se cayó el acuerdo entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato

En SQP revelaron que la situación está lejos de resolverse.

El panelista Martín Salwe explicó que si bien Florencia Peña no hará juicio, todavía no se ha llegado el acuerdo económico que la actriz desea.

"Van a priorizar el resarcimiento económico de Florencia Peña por que ella es la que sufrió. Marley y Flor quieren que todo sea confidencial, que no se sepa nada pero que termine el tema", explicó sobre las intenciones de la dupla.

"No están llegando a un acuerdo, es mucho más dinero para Florencia que lo que se dijo", siguió para confirmar que el programa no regresará a Luzu TV.

Florencia Peña rompió el silencio

Tras varias semanas alejada de los medios, Florencia Peña habló con Yanina Latorre y desmintió los dichos de Barby. "Nunca tuve la intención de hacer un juicio millonario. Mi intención fue que acerquemos las partes", dijo.

Florencia Peña no le hará juicio a Nicolás Occhiato.

Florencia explicó que tuvo una conversación con Nicolás Occhiato e incluso no descartó la posibilidad de volver con su programa en Luzu TV. "No sabemos si vamos a volver", dijo dejando la puerta abierta a un explosivo regreso junto a Marley, con quien aseguró no hubo peleas ni enojos.