Ana Rosenfeld reveló la desgarradora reacción de las hijas de Mauro Icardi luego de que no las viera en Milán

"Mauro no se preocupó por saber cómo estaban. El decÍa que era un tema de mayores cuando las chicas le pedían el pasaporte", siguió y reveló que pidió que le hagan test psicológicos al jugador por sus actitudes recientes con las menores y Wanda Nara.

La reacción de Mauro Icardi tras el embargo de su casa de los sueños

Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que trascendiera la versión de un embargo por 2.745.000 dólares sobre la conocida “casa de los sueños” en la que vive con la China Suárez.

A través de su cuenta de Instagram, Mauro Icardi publicó una catarata de posteos cuestionando la medida judicial y fulminando a Wanda Nara. “Por acá leyendo de embargos me pregunto ¿Se lleva porcentaje el señor juez Hagopián por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, lanzó. "Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación”, siguió.

Mauro Icardi apuntó contra los fans de Wanda Nara.

Picante, Mauro Icardi fue por más publicando una foto de su mansión con un filoso mensaje para Wanda Nara y sus fans. "A las fans de la señora hay que acerles la 0 con un vaso porque el coeficiente intelectual es de "Trez" o inferior"arremetió.

Lejos de dejarlo ahí, el jugador anticipó que no parará con sus descargos. "PD: como me gusta boludear y tengo para todos...", cerró irónico.