Tras la detención de Facundo Moyano bajo los cargos provisorios de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un confuso episodio ocurrido con su novia Candela Arizaga de 23 años, habló el peluquero de la joven.
El peluquero de Candela Arizaga reveló qué le contó de Facundo Moyano en la intimidad
Pablo Verellone, estilista y amigo de la novia de Facundo Moyano causó impacto con sus revelaciones de la pareja
Pablo Verellone estilista y amigo de Candela Arizaga dio su testimonio en Sálvese Quien Pueda y, al igual que las amigas y familias de la modelo, se mostró muy sorprendido por lo sucedido.
Candela es muy fit, muy sana, no se droga no toma alcohol es de mucha gimnasia hace dieta estricta. Yo no la reconocí en el video pensé que estaba escapando de algo, me dio miedo", dijo sobre las imágenes de la inflencer corriendo desorientada bajo el efecto de estupefacientes.
Además, Verellone reveló que a diferencia de lo que dijo Facundo Moyano, Candela Arizaga nunca le nombó al sindicalista, no habló de su noviazgo pero sí le contó sobre L-Gante y de famoso jugador de fútbol.
L-Gante habló de su ex Candela Arizaga y fue contundente: "Es una chica..."
En SQP, Majo Martino se comunció con L-Gante que mantuvo una relación amorosa con Candela Arizaga y el cantante fue contundente con su descripción de la joven.
"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó diciendo en un mensaje de audio.
"Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio y comer sano y vida sana", destacó Elían Valenzuela luego de que trascendiera que Candela estaba bajo efecto de las drogas.
¿Qué declaró Candela Arizaga?
Candela Arizaga, la influencer de 23 años y pareja del dirigente, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y la Unidad de Violencia de Género desde el Hospital Pirovano donde permanecía bajo observación médica- y descartó haber sido víctima de una agresión física.
Según el testimonio incorporado al expediente, la joven sostuvo que Moyano "no me hizo nada" y que el incidente se desencadenó luego de que ambos consumieran estupefacientes en el departamento de la avenida Del Libertador al 5400.
En pocas palabras
- Revelaciones del estilista: El estilista Pablo Verellone, amigo de Candela Arizaga, expresó sorpresa por el episodio con Facundo Moyano y reveló que la joven nunca habló de su vínculo con L-Gante.
- Declaraciones de Arizaga: Candela Arizaga descartó agresión física y mencionó consumo de estupefacientes como desencadenante del incidente.
- Testimonio de L-Gante: El músico calificó a Candela Arizaga como una chica sana y deportista.