El peluquero de Candela Arizaga reveló qué le contó de Facundo Moyano en la intimidad

Además, Verellone reveló que a diferencia de lo que dijo Facundo Moyano, Candela Arizaga nunca le nombó al sindicalista, no habló de su noviazgo pero sí le contó sobre L-Gante y de famoso jugador de fútbol.

L-Gante habló de su ex Candela Arizaga y fue contundente: "Es una chica..."

En SQP, Majo Martino se comunció con L-Gante que mantuvo una relación amorosa con Candela Arizaga y el cantante fue contundente con su descripción de la joven.

"Estuve viendo un poco de todo lo que pasó ahí. La verdad, no sé de qué vale mi palabra en este caso", comenzó diciendo en un mensaje de audio.

"Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio y comer sano y vida sana", destacó Elían Valenzuela luego de que trascendiera que Candela estaba bajo efecto de las drogas.

¿Qué declaró Candela Arizaga?

Candela Arizaga, la influencer de 23 años y pareja del dirigente, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y la Unidad de Violencia de Género desde el Hospital Pirovano donde permanecía bajo observación médica- y descartó haber sido víctima de una agresión física.

Según el testimonio incorporado al expediente, la joven sostuvo que Moyano "no me hizo nada" y que el incidente se desencadenó luego de que ambos consumieran estupefacientes en el departamento de la avenida Del Libertador al 5400.