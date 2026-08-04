Tras la detención de Facundo Moyano bajo los cargos provisorios de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un confuso episodio ocurrido con su novia Candela Arizaga de 23 años, habló el abogado de la joven.
Habló el abogado de la novia de Facundo Moyano: "Candela no consumía antes de conocerlo"
El abogado de Candela Arizaga rompió el silencio en LAM y dio detalles impactantes de lo sucedido entre Facundo Moyano y la modelo.
En LAM, Diego Storto, habló de lo sucedido y dio detalles impactantes. "Candela no consumía antes de conocer a Facundo Moyano... comenzaron a drogarse el domingo", dijo desmintiendo versiones que aseguraban que habría estado consumiendo durante cuatro días.
Según el letrado, Candela Arizaga está muy shockeada y confundida tras lo sucedido pero no presenta heridas producto de una agresión física de Facundo Moyano.
"Llamaron a un dealer cuando se quedaron sin droga y perdieron el control en el consumo", siguió y explicó que la droga sería cocaína.
¿Quién es Candela Arizaga?
Candela Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se instaló en Buenos Aires para desarrollar su carrera en el mundo del modelaje.
En las redes sociales se presenta como creadora de contenido y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de sus viajes por distintos destinos internacionales, producciones fotográficas y momentos de su vida cotidiana.
Además de trabajar como modelo y haber cumplido roles como promotora, incluso en eventos del Turismo Carretera, es una reconocida fanática del fútbol: se declara hincha fanática de Rosario Central y suele mostrarse vinculada a la pasión por la Selección argentina.
Fue novia de L-Gante y habría tenido encuentros con Enzo Fernández durante la breve separación del futbolista de Valentina Cervantes.
En pocas palabras
- Abogado de Arizaga: "Candela no consumía antes de conocer a Facundo Moyano".
- Episodio confuso: La joven fue encontrada sin ropa y desorientada.
- Versión oficial: El letrado negó agresiones físicas y apuntó al consumo de cocaína.