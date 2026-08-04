Habló el abogado de la novia de Facundo Moyano: "Candela no consumía antes de conocerlo"

"Llamaron a un dealer cuando se quedaron sin droga y perdieron el control en el consumo", siguió y explicó que la droga sería cocaína.

¿Quién es Candela Arizaga?

Candela Arizaga tiene 23 años, nació en Rosario y se instaló en Buenos Aires para desarrollar su carrera en el mundo del modelaje.

En las redes sociales se presenta como creadora de contenido y acumula más de 300.000 seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de sus viajes por distintos destinos internacionales, producciones fotográficas y momentos de su vida cotidiana.

Candela Arizaga es influencer, modelo y fue vinculada sentimentalmente con varios famosos.

Además de trabajar como modelo y haber cumplido roles como promotora, incluso en eventos del Turismo Carretera, es una reconocida fanática del fútbol: se declara hincha fanática de Rosario Central y suele mostrarse vinculada a la pasión por la Selección argentina.

Fue novia de L-Gante y habría tenido encuentros con Enzo Fernández durante la breve separación del futbolista de Valentina Cervantes.