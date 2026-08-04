El escándalo entre Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga dejó un saldo inesperado. Mafia, el perrito de la influencer se escapó y su vida corrió peligro.
Qué pasó con el Mafia, el perrito de Candela Arizaga que se escapó en medio del escándalo con Facundo Moyano
El escándalo entre Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga dejó un saldo inesperado. Mafia, el perrito de la influencer se escapó y su vida corrió peligro
El episodio que sorprendió a los vecinos del barrio porteño de Belgrano que involucró a Candela Arizaga, de 23 años, corriendo semidesnuda y descalza, y al sindicalista Facundo Moyano, quien la seguía.
El detalle que en un primer instante se pasó por alto es que la joven estaba siguiendo a su perro, que se habría escapado.
Ellos corrieron varias cuadras, hasta que en un momento dieron con un portero, Camilo, que recién comenzaba su trabajo en el edificio donde trabajaba. Habían pasado algunos minutos de las 5 de la madrugada y, como parte de su rutina, estaba sacando la basura cuando se encontró con la presencia de Arizaga y Moyano en un estado alterado.
“Ella tenía un perro en la mano que, cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando”, contó en diálogo con la señal de América TV.
En uno de los videos que se viralizaron por la investigación del episodio, se puede ver al perro corriendo varios metros adelantado de su dueña.“Hasta que no corroboré que se lo vamos a dar a ella o algún familiar, no se lo vamos a entregar a nadie”, aseguró el portero.
A pesar de aquella primera intervención del hombre y de haberse quedado con el perro, Arizaga siguió corriendo por las calles del barrio de Belgrano, mientras Moyano iba tras ella.
Las imágenes de su recorrido rápidamente se conocieron y revelaron todo el camino que realizaron hasta que fueron detenidos por agentes de la Policía de la Ciudad.
Además, la mascota casi es atropellada durante el trayecto en medio de la calle y, afortunadamente, no sufrió ninguna herida grave.
Fuente: infobae.com
En pocas palabras
- Escándalo Moyano-Arizaga: el incidente entre Facundo Moyano y Candela Arizaga tuvo un giro inesperado con la fuga de su perro.
- Perro en Peligro: Mafia, el perrito de la influencer, se escapó durante la disputa y su vida estuvo en riesgo.
- Rescate y Cuidado: un portero logró atrapar al perro, que casi es atropellado, y lo está cuidando temporalmente.