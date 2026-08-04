En medio de todas las repercusiones y especulaciones por la detención de Facundo Moyano, detenido bajo los cargos provisorios de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un confuso episodio ocurrido con su novia Candela Arizaga de 23 años, Ángel de Brito recibió mensajes de vecinos de Facundo.
Qué dijeron los vecinos de Facundo Moyano sobre su estilo de vida: "Hace..."
Ángel de Brito se comunicó con los vecinos del edificio donde vive Facundo Moyano. Sus impactantes revelaciones
En LAM, el conductor reveló que varios vecinos del edificio donde vive el hijo de Hugo Moyano se comunicaron para quejarse del estilo de vida de Facundo que, según sus declaraciones sería agitado y con vida nocturna muy activa.
"Dicen que están hartos, que hace fiestas y que ven chicas diferentes todo el tiempo", explicó De Brito. "A Candela no la conocen", siguió.
En las últimas horas Candela fue exteriorizada del hospital Pirovano tras su ingreso en la madrugada mientras que el sindicalista quedó detenido por orden del fiscal Julián Pistone, por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
¿Qué declaró Candela Arizaga?
Candela Arizaga, la influencer de 23 años y pareja del dirigente, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y la Unidad de Violencia de Género desde el Hospital Pirovano donde permanecía bajo observación médica- y descartó haber sido víctima de una agresión física.
Según el testimonio incorporado al expediente, la joven sostuvo que Moyano "no me hizo nada" y que el incidente se desencadenó luego de que ambos consumieran estupefacientes en el departamento de la avenida Del Libertador al 5400.
El informe médico de Candela y la negativa de Moyano
El informe elaborado por la médica legista consignó que Arizaga solo presentaba una lesión menor en una rodilla, compatible con una caída en la vía pública, sin registrarse otros traumatismos de relevancia. Tras completar los chequeos correspondientes y constatar su buen estado general, la joven recibió el alta médica durante la tarde y se retiró del centro de salud acompañada por su familia.
En el Pirovano también se presentó su abogado, Diego Storto, quien señaló que la calificación legal de la causa sigue siendo provisoria. "Nos aseguramos de que está bien. La vi lúcida, la vi bien", afirmó el letrado en diálogo con la prensa.
En paralelo, trascendió que Facundo Moyano se negó a someterse a los análisis de sangre y orina solicitados por la fiscalía para determinar la presencia de sustancias al momento de los hechos.
En pocas palabras
- Vecinos de Facundo Moyano: Revelaron detalles sobre su estilo de vida y fiestas continuas en su edificio.
- Declaración de Candela Arizaga: La joven afirmó que Moyano no la agredió y que el incidente ocurrió tras consumir estupefacientes.
- Informe médico y análisis: Candela recibió el alta con una lesión leve; Moyano se negó a realizarse análisis de sustancias.