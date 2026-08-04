L-Gante habló de su ex Candela Arizaga y fue contundente: "Es una chica..."

"Pero yo que la conozco a Cande, es una chica muy buena, muy lúcida. Su rutina era el gimnasio y comer sano y vida sana", destacó Elían Valenzuela luego de que trascendiera que Candela estaba bajo efecto de las drogas.

¿Qué declaró Candela Arizaga?

Candela Arizaga, la influencer de 23 años y pareja del dirigente, declaró ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y la Unidad de Violencia de Género desde el Hospital Pirovano donde permanecía bajo observación médica- y descartó haber sido víctima de una agresión física.

Según el testimonio incorporado al expediente, la joven sostuvo que Moyano "no me hizo nada" y que el incidente se desencadenó luego de que ambos consumieran estupefacientes en el departamento de la avenida Del Libertador al 5400.

El informe médico y la negativa de Moyano

El informe elaborado por la médica legista consignó que Arizaga solo presentaba una lesión menor en una rodilla, compatible con una caída en la vía pública, sin registrarse otros traumatismos de relevancia. Tras completar los chequeos correspondientes y constatar su buen estado general, la joven recibió el alta médica durante la tarde y se retiró del centro de salud acompañada por su familia.

En el Pirovano también se presentó su abogado, Diego Storto, quien señaló que la calificación legal de la causa sigue siendo provisoria. "Nos aseguramos de que está bien. La vi lúcida, la vi bien", afirmó el letrado en diálogo con la prensa.

En paralelo, trascendió que Facundo Moyano se negó a someterse a los análisis de sangre y orina solicitados por la fiscalía para determinar la presencia de sustancias al momento de los hechos.